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29.11.2018 11:01
Рубрика: Экономика

За бумажный посадочный талон в самолет введут отдельную плату

Текст: Татьяна Шадрина
Россияне смогут проходить в самолет по паспорту. Такая возможность есть уже в ряде стран.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как уже писала "РГ", Минтранс разработал необходимые нормативные акты, чтобы запустить этот сервис в России. Он появится сначала в крупных аэропортах, которые готовы поддержать такой сервис. Это сократит расходы авиакомпаний на обслуживание в аэропортах.

Фото: Сергей Михеев
Куда россияне смогут летать по льготным билетам

Но для пассажиров, которые привыкли проходить по бумажным посадочным, придется платить за их распечатку. Ряд перевозчиков могут не включать в цену билета услугу по выдаче бумажной квитанции. И тогда за посадочный талон придется платить дополнительно.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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