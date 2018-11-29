За бумажный посадочный талон в самолет введут отдельную плату

Россияне смогут проходить в самолет по паспорту. Такая возможность есть уже в ряде стран.

Как уже писала "РГ", Минтранс разработал необходимые нормативные акты, чтобы запустить этот сервис в России. Он появится сначала в крупных аэропортах, которые готовы поддержать такой сервис. Это сократит расходы авиакомпаний на обслуживание в аэропортах.

Но для пассажиров, которые привыкли проходить по бумажным посадочным, придется платить за их распечатку. Ряд перевозчиков могут не включать в цену билета услугу по выдаче бумажной квитанции. И тогда за посадочный талон придется платить дополнительно.