Зачем молодежь копит миллионы

Лучше всего копить деньги в стране умеет молодежь, делают выводы аналитики инвестиционного сервиса Yammi.

Люди 26-30 лет, показало исследование, в ближайшие три года планируют собрать по 3,6 миллиона рублей каждый, отложив сначала примерно 36 тысяч рублей, а затем дважды в месяц добавляя к ним по 6 тысяч рублей. Не отстает в накоплениях и поколение Z (родившиеся примерно с 1995 года). Те, кому 18-25 лет, стремятся сколотить свой первый капитал, откладывая понемногу дважды в месяц. Максимальная сумма, которую они планируют накопить за три года, - 400 тысяч рублей.

Для некоторых накопление большой суммы денег необходимо для покупки квартиры. Особенно это актуально в больших городах.

По оценкам экспертов, в Москве примерно 12-14 процентов покупателей квартир - это люди 25-30 лет. Есть те, кому удается купить квартиру уже в студенческие годы. "По нашим оценкам, доля покупателей до 25 лет составляет на первичном рынке массового сегмента 4-5 процентов (в старых границах Москвы). Однако в отдельных подмосковных проектах, расположенных в относительной близости от вузов, доля таких клиентов за счет более доступного бюджета доходит до 6-8 процентов", - рассказала Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Семь из десяти квартир клиенты до 25 лет приобретают в ипотеку. Предпочтение отдается студиям. После 23 лет покупатели рассматривают уже двухкомнатные квартиры евроформата с большой кухней-гостиной и компактной отдельной спальней. Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке составляет 15-20 процентов стоимости жилья, а значит, нужно накопить минимум миллион рублей, чтобы стать обладателем своего жилья в столице.

Еще одно крупное вложение накопленных денег, как бы странно это ни звучало, свадьба. Ее сейчас принято отмечать помпезно. Примерная стоимость скромной свадьбы в столице с участием пары десятков гостей составляет 400-500 тысяч рублей - как раз та сумма, которую по результатам исследования желает накопить поколение Z.

Для понимания: только свадебному фотографу или видеооператору придется заплатить по 50 тысяч рублей. А еще покупка платья и костюма, оплата ведущего торжества, аренда лимузина и ресторана и другие траты. Наконец, свадебное путешествие, за которое придется выложить 200 тысяч за двоих.

Чаще всего молодежь копит на квартиру и свадьбу, планируя за три года собрать до 3,5 миллиона рублей

Кстати, путешествия составляют еще одну популярную цель, ради которой молодежь копит деньги. Многие поездки, например в США, могут обойтись более чем в 100 тысяч рублей.

Поэтому нередко для достижения цели молодежь вынуждена отказываться от любимого шопинга и развлечений. Осенью холдинг "Ромир" выяснил, что число россиян, предпочитающих экономить на одежде и отдыхе, за четыре года выросло с 17 до 25 процентов.

А если молодому человеку требуется накопить деньги в сжатые сроки, то в большинстве случаев он ищет и находит дополнительную подработку по своей или смежной профессии. "Особенно это распространено в сфере интернет-маркетинга: штатный smm-менеджер после работы может вести несколько проектов на фрилансе и иметь дополнительный доход. В IT-сфере программисты могут также брать дополнительную подработку помимо основной занятости. Часто подработка встречается у рабочих специальностей", - рассказали "Российской газете" в сервисе Rabota.ru.