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29.11.2018 17:11
Рубрика: В мире

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

Текст: Александр Ленин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в существовании принципов у Берлина, а также напомнила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о Надежде Савченко и прослушке телефона главы германского государства спецслужбами США. Дипломат таким образом отреагировала на озвученное на открытии германо-украинского форума Ангелой Меркель заявление по антироссийским санкциям.

По словам канцлера ФРГ, со стороны бизнес-сообщества продолжают поступать многочисленные просьбы о смягчении антироссийских ограничительных мер. Вместе с тем, отметила фрау Меркель, Берлин не может пойти на попятную, когда речь идет о принципах.

Меркель хочет сохранить Украину в качестве транзитера газа в Европу

"Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!!" - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что американские спецслужбы "нещадно прослушивали" телефон Меркель. При этом явно недружественный шаг США остался без ответа.

"А это, как вчера сказал глава МИД Швейцарии, пример "нелегальной разведывательной деятельности", с которой Европа не может мириться. И что? Что было сделано канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?", - подчеркнула Захарова.

Другим примером яркого проявления "принципиальной позиции Берлина", который привела российский дипломат, стала судьба Надежды Савченко. "Дня не проходило, чтобы в ФРГ не говорили о том, как она "томится в российских застенках". А сейчас? В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko?", - добавила российский дипломат.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Санкции и антисанкции
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