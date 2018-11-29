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29.11.2018 20:12
Рубрика: В мире

Киеву на слово не верят

Запад дистанцируется от инцидента в Черном море
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Провокация у Керченского пролива, помимо главной цели - отмены президентских выборов, должна была, по задумке президента Порошенко, вернуть Украину в глобальную международную повестку, и привести к новому витку антироссийских санкций со стороны ЕС и США. Пятый день украинские дипломаты и чиновники убеждают "западных партнеров", что ничего важнее интересов Порошенко для них на сегодня быть не может, однако былого эффекта - когда Брюссель и Вашингтон "по щелчку" из Киева становились на его сторону - достичь уже не получается.

Больше всего Порошенко расстроил официальный Берлин: Германия отказалась направлять в Черное море свои корабли, как ей это официально предложил сделать в "Твиттере" посол Украины Андрей Мельник. Ответ он получил от спикера МИД ФРГ Штеффена Зайберта, заявившего вчера, что отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, и главное сегодня - "сдержанность и диалог". Высказался немецкий дипломат и о новых санкциях, также востребованных украинским послом: "Санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности", - сказал Зайберт. И добавил, что сам разговор об этом является "несколько поспешным".

Военное положение на Украине не повлияло на трафик на границе с Крымом

Немногим ранее Зайберт, а вслед за ним и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, еще раз констатировали, что проект газопровода "Северный поток- 2", прекращения которого требуют Киев и Вашингтон, является исключительно экономическим, и предложили отделить экономику от политики. Не спешит исполнять требование Порошенко о новых санкциях и военной поддержке и Ангела Меркель. "Мы не применяем санкции против России ради санкций", - сказала канцлер во время немецко-украинской конференции в Берлине, где присутствовал и премьер Украины Гройсман.

Несмотря на это Порошенко и другие официальные представители продолжают бомбардировать западные страны, институции и соседей своими инициативами. Так, получив от НАТО предварительный вежливый отказ на требование ввести свои корабли в Черное море, Киев готовит обращение к Анкаре с просьбой закрыть Босфор уже для российских кораблей. Вероятность удовлетворения этой инициативы стремится к нулю, как и боеспособность военно-морских сил Украины.

Меркель не спешит исполнять требование Порошенко о новых санкциях

За редкими исключениями, реакция "западных партнеров" на инцидент у берегов Керчи ограничивается выражением озабоченности, однако не действиями. Более того, от Киева, едва ли не впервые после госпереворота, стали требовать фактических, а не риторических доказательств своей версии произошедшего. Общую точку зрения, кажется, высказал спикер парламента Словакии Андрей Данко: "Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом (Аркадием Бабченко. - Прим. "РГ"). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли", - сказал политик. Осознание того, что на международном уровне провокация провалилась, и это будет иметь последствия, уже приходит. Даже экс-премьер Украины Арсений Яценюк констатировал, что "ситуация в Азове показала - связь между Украиной и НАТО не настолько сильна, как мы ожидали".

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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