Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов

В Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила на выборах президента страны с результатом 59,52 процента после обработки 100 процентов бюллетеней.

Данные приводятся на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, Зурабишвили поддержали 1147627 человек. Ее конкурент от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 780633 голоса избирателей.

Граждане Грузии выбирали лидера страны 28 октября. Однако в первом туре ни один из кандидатов не смог привлечь более 50 процентов голосов. В этой связи был объявлен второй тур, в который вышли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

Примечательно, что это были последние прямые выборы в Грузии. С 2023 года руководителя государства будут избирать 300 делегатов.