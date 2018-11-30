Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2293; N 21, ст. 2524; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 41, ст. 5635; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2017, N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 41, ст. 6191) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на профессиональный доход - по нормативу 63 процента.";

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 146:

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"доходы от уплаты налога на профессиональный доход - по нормативу 37 процентов;";

б) абзацы одиннадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - девятнадцатым.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин