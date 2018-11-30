Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 23, ст. 2174; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 47, ст. 6611; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5038; N 44, ст. 5645; 2014, N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7315; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 31, ст. 4819,4821; N 32, ст. 5087; N 45, ст. 6828) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) абзац третий пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: "При этом наличие фактического права на доходы определяется применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора.";

б) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. При выплате доходов от источников в Российской Федерации иностранному лицу (иностранной структуре без образования юридического лица), не имеющему фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо (лица), имеющее (имеющие) фактическое право на такие доходы, то доходы, выплачиваемые иностранному лицу (иностранной структуре без образования юридического лица), не имеющему фактического права на такие доходы, считаются выплаченными лицу (лицам), имеющему (имеющим) фактическое право на выплачиваемые доходы, при этом налогообложение выплачиваемого дохода производится в следующем порядке:";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) в случае, если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть), является иностранным лицом, на которое не распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих глав части второй настоящего Кодекса.";

2) пункт 4 статьи 2513 изложить в следующей редакции:

"4. Лицо не признается контролирующим лицом иностранной организации, если его участие в этой иностранной организации реализовано одним из следующих способов или их комбинацией:

1) через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, являющихся российскими организациями;

2) через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких иностранных организациях, акции которых допущены к обращению на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (за исключением государств (территорий), включенных в установленный статьей 2513-1 настоящего Кодекса перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией), и при выполнении одновременно следующих условий:

доля прямого и (или) косвенного участия контролирующего лица в каждой иностранной организации, указанной в настоящем подпункте, не превышает 50 процентов;

доля обыкновенных акций, допущенных к обращению на иностранных фондовых биржах в совокупности по всем указанным иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного капитала, сформированного за счет обыкновенных акций, для каждой иностранной организации, указанной в настоящем подпункте.

Положения настоящего пункта не применяются в период до 1 января 2029 года в отношении иностранных организаций, участие лица в которых реализовано исключительно через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, признаваемых международными холдинговыми компаниями в соответствии со статьей 242 настоящего Кодекса.";

3) в статье 2513-1:

а) в подпункте 7 пункта 1:

абзац четвертый после слов "заключены с" дополнить словом "иностранным";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"доля доходов, полученных в связи с участием в соглашениях (контрактах), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, за период, за который в соответствии с личным законом иностранной организации формируется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее 90 процентов общей суммы доходов такой организации по данным ее финансовой отчетности за указанный период либо доходы у такой организации за указанный период отсутствуют или состоят исключительно из доходов в виде курсовых разниц, а также доходов, указанных в пункте 3 статьи 3091 настоящего Кодекса;";

б) в пункте 61 слова "пунктах 3, 5 и 6" заменить словами "подпункте 7 пункта 1, пунктах 3, 5 и 6", слова "пункте 3 статьи 3091" заменить словами "подпунктах 1,2 и 3 пункта 3 статьи 3091";

4) пункт 2 статьи 2514 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 23 или 25 настоящего Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании.";

5) абзац первый пункта 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:

"3. Пеня начисляется, если иное не предусмотрено настоящей статьей и главами 25 и 261 настоящего Кодекса, за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога по день исполнения обязанности по его уплате включительно. Сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер этой недоимки.";

6) пункт 1 статьи 83 дополнить абзацем следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, вправе определять особенности учета в налоговых органах организаций, не указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, среднесписочную численность работников, стоимость активов).".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3429; N 53, ст. 5015; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2879, 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3524, 3525, 3527; N 41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3118, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 23, ст. 2382; N 31, ст. 3436, 3443, 3450, 3452; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3591, 3614, 3616; N 48, ст. 5500, 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247, 6248, 6251; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 23, ст. 3262, 3265; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597, 4606; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7017, 7037, 7043; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6749, 6750, 6751; N 53, ст. 7596, 7604, 7607, 7619; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; N 44, ст. 5640, 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 9685; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3373, 3393; N 30, ст. 4239; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 16, 17, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 29, ст. 4340; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6693, 6694; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 920; N 15, ст. 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4177, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6847, 6849; 2017, N 1, ст. 4, 16; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 30, ст. 4441, 4446, 4448; N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7323, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575; N 24, ст. 3404, 3410; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4534, 4535; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095; N 45, ст. 6828, 6836, 6844, 6847; Российская газета, 2018, 14 ноября) следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 2 статьи 146 слова "собственности субъектов Российской Федерации" исключить;

2) в статье 149:

а) в пункте 2:

подпункт 13 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 35 следующего содержания:

"35) услуг по техническому управлению морскими судами и судами смешанного (река - море) плавания, оказываемых иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и эксплуатирующим морские суда и суда смешанного (река - море) плавания, зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств. Перечень указанных услуг по техническому управлению морскими судами определяется Правительством Российской Федерации.";

б) пункт 3 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:

"37) услуги по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров (в том числе медицинских товаров), включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров, при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги.";

3) в статье 161:

а) абзац первый пункта 3 после слов "указанного имущества" дополнить словами ", за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При реализации на территории Российской Федерации налогоплательщиками (за исключением налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога) сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры налоговая база определяется исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемой в соответствии со статьей 1053 настоящего Кодекса, с учетом налога.

В целях настоящего Кодекса:

сырыми шкурами животных признаются необработанные (невыделанные) шкуры, снятые с туш животных, парные или законсервированные в целях предотвращения их порчи и разложения (мокросоленые или сушеные), но не подвергнутые никакой дальнейшей обработке;

алюминием вторичным и его сплавами признаются алюминий вторичный и его сплавы, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;

макулатурой признаются бумажные и картонные отходы производства и потребления, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе документы с истекшим сроком хранения.

Налоговая база, указанная в абзаце первом настоящего пункта, определяется налоговыми агентами, если иное не установлено настоящим пунктом. Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой, или нет.

При реализации товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщики-продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не являющиеся налогоплательщиками, в договоре, первичном учетном документе делают соответствующую запись или проставляют отметку "Без налога (НДС)".

В случае установления факта недостоверного проставления налогоплательщиком - продавцом товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в договоре, первичном учетном документе отметки "Без налога (НДС)" обязанность по исчислению и уплате налога возлагается на такого налогоплательщика - продавца товаров.

Налогоплательщики-продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не являющиеся налогоплательщиками, при утрате права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение специальных налоговых режимов в соответствии с главами 261, 262, 263, 265 настоящего Кодекса исчисляют и уплачивают налог по операциям реализации товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, начиная с периода, в котором указанные лица перешли на общий режим налогообложения, до дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для утраты права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение соответствующих специальных налоговых режимов.";

4) в статье 170:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав полностью за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, суммы налога, предъявленные налогоплательщику и (или) фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, вычету не подлежат.

В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав частично за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, суммы налога, предъявленные налогоплательщику и (или) фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, вычету не подлежат в соответствующей доле.

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций, израсходованных на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, к общей стоимости указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически уплаченных им при ввозе таких товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога.

В случае предоставления субсидии на уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, уплаченная за счет таких субсидий и (или) бюджетных инвестиций сумма налога вычету не подлежит.

Суммы налога, не подлежащие вычету в соответствии с настоящим пунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.

В случае, если при предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций не определены конкретные товары (работы, услуги), в том числе основные средства, нематериальные активы, имущественные права, на приобретение которых предоставляются указанные субсидии и (или) бюджетные инвестиции, налогоплательщик обязан вести раздельный учет затрат, осуществляемых за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, и затрат, осуществляемых за счет других источников.

Положения настоящего пункта применяются также при проведении капитального строительства и (или) приобретении недвижимого имущества за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с последующим увеличением уставного фонда государственных (муниципальных) унитарных предприятий или возникновением права государственной (муниципальной) собственности на эквивалентную часть в уставном (складочном) капитале юридических лиц.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, если документами о предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций предусмотрено финансирование затрат на оплату приобретаемых товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав без включения в состав таких затрат предъявленных сумм налога и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.";

б) в пункте 3:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав и (или) на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.

В случае получения налогоплательщиком субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение части ранее понесенных затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав восстановлению подлежат сумма налога, принятая к вычету по указанным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, и (или) сумма налога, уплаченного при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в соответствующей доле.

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций, за счет которых были возмещены затраты на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, к общей стоимости указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически уплаченных им при ввозе таких товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога.

В случае получения субсидии на возмещение затрат по уплате сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, восстановлению подлежит сумма налога, ранее принятая к вычету, в размере полученной субсидии.

В случае, если при предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение ранее понесенных затрат не определены конкретные товары (работы, услуги), в том числе основные средства, нематериальные активы, имущественные права, затраты на приобретение которых подлежат возмещению, восстановлению подлежит сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, принятая к вычету в течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных субсидий и (или) бюджетных инвестиций, в соответствующей доле.

Доля, указанная в абзаце шестом настоящего подпункта, определяется исходя из суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных на возмещение затрат, в общей величине совокупных расходов (с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога) на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществленных в течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных субсидий и (или) бюджетных инвестиций.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором получены суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций.

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если документами о предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций предусмотрено возмещение затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав без включения в состав таких затрат предъявленных сумм налога и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) отсутствия у налогоплательщика раздельного учета затрат, указанного в абзаце шестом пункта 21 настоящей статьи.

Суммы налога по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, принятые к вычету в календарном году за налоговые периоды начиная с налогового периода, в котором получены субсидии и (или) бюджетные инвестиции, подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде указанного календарного года в соответствующей доле.

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций с учетом положений абзаца четвертого настоящего подпункта к общей величине совокупных расходов (с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически уплаченных им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога) на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, осуществленных в течение налоговых периодов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

Положительная разница между суммой субсидий и (или) бюджетных инвестиций и суммой расходов при расчете доли в текущем календарном году не учитывается и прибавляется к сумме субсидий и (или) бюджетных инвестиций для целей расчета доли в следующем календарном году.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.";

5) в статье 1797:

а) в подпункте 2 пункта 2 слова "более 0,1" заменить словами "значение 0,1 и более";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Вне зависимости от выполнения условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, свидетельство также выдается организации-заявителю при наличии у нее договора об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку, имеющей на праве собственности и (или) ином законном основании производственные мощности, необходимые для осуществления технологических процессов (хотя бы одного вида) по переработке нефтяного сырья, указанных в пункте 11 настоящей статьи, средства измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, при условии, что в отношении организации, которая непосредственно осуществляет переработку нефтяного сырья, выполняется условие, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, и совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, включенных данной организацией в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2015 года по 1 января 2024 года, составляет не менее 60 миллиардов рублей. Положения настоящего абзаца применяются при условии, что доля прямого участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, составляет более 50 процентов.";

в) в абзаце третьем пункта 5 цифры "2016" заменить цифрами "2015";

г) в абзаце втором подпункта 2 пункта 6 слово "средства" заменить словами "места размещения средств";

д) пункт 9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) места размещения средств измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку.";

е) в подпункте 4 пункта 16:

в абзаце третьем цифры "2016" заменить цифрами "2015";

в абзаце четвертом цифры "2016" заменить цифрами "2015";

ж) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20. Получившая свидетельство организация одновременно с налоговой декларацией по акцизам обязана направить в налоговый орган уведомление при замене в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация, организацией, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья, средств измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, непригодных для дальнейшего использования и (или) требующих проведения ремонта, поверки, настройки, регулировки или иных операций, необходимых для обеспечения достоверности результата измерений.";

6) в статье 208:

а) в подпункте 1 пункта 1:

слова "Российской Федерации;" заменить словами "Российской Федерации.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей главы к доходам в виде дивидендов приравнивается доход в виде превышения суммы денежных средств, стоимости иного имущества (имущественных прав), которые получены акционером (участником) российской организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), над расходами соответствующего акционера (участника) на приобретение акций (долей, паев) ликвидируемой организации;";

б) в подпункте 1 пункта 3:

слово "расписок;" заменить словом "расписок.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей главы к доходам в виде дивидендов приравнивается доход в виде превышения суммы денежных средств, стоимости иного имущества (имущественных прав), которые получены акционером (участником) иностранной организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), над расходами соответствующего акционера (участника) на приобретение акций (долей, паев) ликвидируемой организации;";

7) пункт 2 статьи 211 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) полученные налогоплательщиком имущественные права при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками, пайщиками), а также права требования к организации, полученные безвозмездно или с частичной оплатой. Стоимость указанных имущественных прав в целях налогообложения определяется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 1053 настоящего Кодекса;";

8) статью 2141 дополнить пунктом 134 следующего содержания:

"134. При реализации и (или) ином выбытии (в том числе погашении) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, полученных при ликвидации организации (за исключением случаев, указанных в пункте 132 настоящей статьи) либо при выходе (выбытии) налогоплательщика из организации, в качестве расходов налогоплательщика, связанных с приобретением указанных ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, признается их полная стоимость, подлежащая учету при определении в целях налогообложения доходов налогоплательщика, полученных в связи с ликвидацией организации либо выходом (выбытием) налогоплательщика из организации.";

9) в абзаце первом пункта 171 статьи 217 слова ", являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации," исключить;

10) в пункте 1 статьи 2171 слова ", являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации," исключить;

11) в статье 220:

а) в подпункте 1 пункта 1 слова "при передаче средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации общества" заменить словами "при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации";

б) в пункте 2:

в подпункте 2:

в абзаце втором слова "при передаче средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации общества" заменить словами "при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации";

абзац пятый после слова "расходы" дополнить словами "в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества (имущественных прав)";

в абзаце одиннадцатом слово "Москве;" заменить словом "Москве.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"В состав расходов налогоплательщика, являющегося акционером (участником, пайщиком) организации и получившего при ее ликвидации денежные средства, иное имущество (имущественные права), могут включаться расходы на приобретение акций (долей, паев) этой организации в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества (имущественных прав) на дату их передачи в уставный (складочный) капитал организации при ее учреждении, увеличении ее уставного (складочного) капитала, приобретении акций (долей, паев) этой организации по договору купли-продажи или договору мены.

Стоимость имущества (имущественных прав), указанная в абзацах четвертом, пятом и двенадцатом настоящего подпункта, в целях определения расходов налогоплательщика, связанных с приобретением акций (долей, паев) организации, определяется следующим образом:

в случае, если полная стоимость имущества (имущественных прав) при его передаче в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам включалась в налогооблагаемый доход налогоплательщика или если на дату передачи имущества (имущественных прав) в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам в отношении данного имущества (имущественных прав) выполнялись условия для освобождения от налогообложения доходов от реализации (погашения) и (или) иного выбытия указанного имущества (имущественных прав) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса, стоимость имущества (имущественных прав) в целях абзацев четвертого, пятого и двенадцатого настоящего подпункта определяется исходя из его рыночной стоимости на дату передачи в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам;

в иных случаях стоимость имущества (имущественных прав) в целях абзацев четвертого, пятого и двенадцатого настоящего подпункта определяется исходя из документально подтвержденных расходов налогоплательщика на приобретение имущества (имущественных прав), переданного в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам, дохода в виде материальной выгоды, включенного в налогооблагаемый доход налогоплательщика в результате приобретения имущества, переданного в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам, а также дохода, включенного в налогооблагаемый доход налогоплательщика в результате передачи налогоплательщиком этого имущества (имущественных прав) в уставный (складочный) капитал организации или третьим лицам.

При продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также транспортных средств в случае, если налогоплательщик учитывал расходы, связанные с приобретением указанного в настоящем абзаце имущества, в составе расходов при определении налоговой базы при применении специальных налоговых режимов в соответствии с главами 261 и 262 (при выборе объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов) настоящего Кодекса или в составе профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 настоящего Кодекса, имущественный налоговый вычет представляется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, уменьшенных на расходы, учтенные при определении налоговой базы при применении налогоплательщиком указанных специальных налоговых режимов или учтенные налогоплательщиком в составе профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 настоящего Кодекса, при условии представления в налоговый орган документов, подтверждающих расчет суммы такого имущественного налогового вычета;";

дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

"24) при реализации (погашении) и (или) ином выбытии имущества и (или) имущественных прав (за исключением ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов), полученных налогоплательщиком, являющимся акционером (участником, пайщиком) организации, в случае ликвидации этой организации либо выхода (выбытия) из нее налогоплательщика (за исключением случаев, указанных в подпункте 21 настоящего пункта) налогоплательщик вправе уменьшить сумму доходов от реализации (погашения) и (или) иного выбытия указанного имущества и (или) имущественных прав на расходы в размере документально подтвержденной полной стоимости такого имущества и (или) имущественных прав, подлежащей учету при определении в целях налогообложения доходов налогоплательщика при получении указанного имущества и (или) имущественных прав;";

12) в статье 2462:

а) в пункте 6:

абзац третий подпункта 1 после слов "заключены с" дополнить словом "иностранным";

подпункт 4 после слов "судов смешанного (река - море) плавания" дополнить словами ", воздушных судов";

б) абзац третий пункта 8 после слов "налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей главой" дополнить словами "и налога на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса";

13) в пункте 1 части второй статьи 250:

а) слово "организации;" заменить словом "организации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей главы к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемых в виде дивидендов, также относится доход в виде имущества (имущественных прав), который получен акционером (участником) организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками) в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) стоимость акций (долей, паев) такой организации;";

14) в пункте 1 статьи 251:

а) в подпункте 4 слова "хозяйственного общества или товарищества" заменить словом "организации", слова "в соответствии с законодательством Российской Федерации" исключить;

б) дополнить подпунктами 111 и 112 следующего содержания:

"111) в виде денежных средств, полученных организацией безвозмездно от хозяйственного общества или товарищества, акционером (участником) которых такая организация является, в пределах суммы ее вклада (вкладов) в имущество в виде денежных средств, ранее полученных хозяйственным обществом или товариществом от такой организации.

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта хозяйственное общество или товарищество и организация (их правопреемники) обязаны хранить документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в имущество и суммы полученных безвозмездно денежных средств;

112) в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием иного объекта (объектов) капитального строительства, находящегося в государственной или муниципальной собственности и финансируемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;";

в) подпункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

"в виде субсидий, полученных на возмещение расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса (за исключением расходов, указанных в пункте 5 статьи 270 настоящего Кодекса);";

15) пункт 2 статьи 256 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) имущество, созданное в результате работ, указанных в подпункте 112 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса.";

16) пункт 2 статьи 265 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) убыток, возникающий у налогоплательщика - участника (пайщика) организации при ее ликвидации (в том числе в результате применения процедуры банкротства), выходе (выбытии) из организации и определяемый на дату ликвидации организации, выхода (выбытия) из организации как отрицательная разница между доходами в виде рыночной цены получаемого указанным участником (пайщиком) имущества (имущественных прав) и фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) налогоплательщиком - участником (пайщиком) этой организации стоимости доли (пая).";

17) абзац первый пункта 41 статьи 271 изложить в следующей редакции:

"41. Средства в виде субсидий, за исключением указанных в статье 251 настоящего Кодекса либо полученных в рамках возмездного договора, признаются в составе внереализационных доходов в следующем порядке:";

18) абзац первый пункта 2 статьи 275 изложить в следующей редакции:

"2. В случае, если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, в том числе иностранная организация - эмитент представляемых ценных бумаг в случае выплаты дохода эмитентом российских депозитарных расписок, а также в случае, если доходы получены акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.";

19) пункт 2 статьи 277 дополнить абзацами следующего содержания:

"При выходе (выбытии) акционера (участника) из организации доходы такого акционера (участника) определяются исходя из рыночной стоимости получаемого им имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества (имущественных прав) за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) этой организации стоимости акций (долей).

При этом имущество (имущественные права), полученное таким акционером (участником) при выходе (выбытии) или при ликвидации организации, в целях налогообложения прибыли принимается к учету по рыночной стоимости, определенной в соответствии с положениями абзаца второго настоящего пункта.

Установленный настоящим пунктом порядок определения дохода и стоимости получаемого имущества (имущественных прав) в целях налогообложения прибыли также применяется налогоплательщиками, владеющими облигациями, при ликвидации организации - эмитента соответствующих облигаций.";

20) абзац первый пункта 25 статьи 280 изложить в следующей редакции:

"25. Убыток в виде отрицательной разницы между рыночной ценой получаемого имущества (имущественных прав) и фактически понесенными затратами на приобретение эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), организация-эмитент которых была ликвидирована (в том числе в результате применения процедуры банкротства), учитывается в полном объеме на дату ликвидации организации-эмитента в соответствующей налоговой базе в зависимости от категории таких ценных бумаг.";

21) в статье 284:

а) в пункте 1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации, принятыми до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. При этом указанные пониженные налоговые ставки могут быть повышены законами субъектов Российской Федерации на налоговые периоды 2019 - 2022 годов.";

в абзаце восьмом слова "пятом и шестом" заменить словами "шестом и седьмом";

б) в подпункте 1 пункта 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов (на день принятия решения о выходе из организации или ликвидации организации соответственно) получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.";

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: "При этом в целях применения налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, для иностранной организации, самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 2462 настоящего Кодекса, не имеет значения, выполняется в отношении ее условие о признании Российской Федерации местом управления такой организации, установленное подпунктом 3 пункта 1 статьи 2462 настоящего Кодекса, или нет.";

22) статью 306 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Факт осуществления на территории Российской Федерации иностранной организацией, указанной в подпункте 4 пункта 6 статьи 2462 настоящего Кодекса, а также нанятыми ею лицами, ее сотрудниками и (или) представителями функций по управлению такой организацией, ее деятельностью, связанной с эксплуатацией морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов и (или) деятельностью по международным перевозкам грузов, пассажиров и их багажа и по оказанию иных связанных с осуществлением указанных перевозок услуг, сам по себе не может рассматриваться как факт, приводящий к образованию постоянного представительства в Российской Федерации указанной иностранной организации, иностранных организаций, в которых прямо или косвенно участвует такая организация, и (или) прямых или косвенных акционеров (участников, пайщиков, партнеров) указанной организации.";

23) в статье 309:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений абзаца второго пункта 1 части второй статьи 250 настоящего Кодекса);";

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Доходы, указанные в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.";

24) в пункте 3 статьи 310 слова "российскими банками и банком развития - государственной корпорацией" исключить;

25) в статье 312:

а) в пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. В случае, если в отношении доходов от источников в Российской Федерации иностранная организация (иностранная структура без образования юридического лица) признает отсутствие фактического права на получение указанных доходов, положения международных договоров Российской Федерации и (или) настоящего Кодекса могут быть применены к иному лицу, если такое лицо имеет фактическое право на такие доходы, а в случае выплаты доходов в виде дивидендов - если такое лицо также прямо и (или) косвенно участвует в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с предоставлением налоговому агенту, выплачивающему такой доход, документов, указанных в настоящей статье.";

в абзаце втором слова "в той части, которая соответствует такой доле участия" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если в отношении доходов в виде дивидендов (их части) иностранная организация признает отсутствие фактического права на доход и при этом лицом, имеющим фактическое право на получение таких доходов, является лицо, доля прямого и (или) косвенного участия которого в иностранной организации составляет не менее 50 процентов и по акциям (долям) которого выплачиваются указанные дивиденды, при непрерывном владении такими акциями (долями) на дату принятия решения о выплате дивидендов в течение не менее 365 календарных дней соответствующий доход не подлежит обложению налогом.";

б) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. В случае выплаты налоговым агентом дохода по ценным бумагам, являющимся объектом операции РЕПО или предметом займа ценными бумагами (или иных аналогичных договоров) в пользу иностранной организации, являющейся покупателем ценных бумаг по первой части РЕПО или заемщиком по договору займа ценными бумагами (или иных аналогичных договоров), между датами исполнения первой и второй частей РЕПО или в течение срока договора займа ценными бумагами (или иных аналогичных договоров) для применения положений международных договоров Российской Федерации и (или) ставок налога, установленных настоящим Кодексом, налоговому агенту предоставляется следующая информация (документы) до даты выплаты дохода по ценным бумагам:

1) письмо-подтверждение, что иностранная организация, в пользу которой выплачивается доход по ценным бумагам, в соответствии с условиями договора РЕПО, договора займа ценными бумагами или иного аналогичного договора не является лицом, имеющим фактическое право на эти доходы;

2) копии договоров, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) информация о лице, которое признает фактическое право на доходы по ценным бумагам;

4) документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, в отношении лица (лиц), признающего (признающих) фактическое право на указанный доход.

При этом в случае выплаты дохода в виде дивидендов требование пункта 11 настоящей статьи о прямом и (или) косвенном участии лица, имеющего фактическое право на дивиденды, в российской организации, выплачивающей доход, считается выполненным для целей применения положений международных договоров Российской Федерации и (или) ставок налога, установленных настоящим Кодексом.";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Установленные настоящей статьей особенности исчисления и уплаты налога с дохода, удерживаемого налоговым агентом в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, распространяются на исчисление и уплату налога российскими организациями, выплачивающими доход, также в случае, если фактическим получателем такого дохода признается физическое лицо, признаваемое налоговым резидентом Российской Федерации. При этом применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса.";

г) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Если иностранной организацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи, или лицом, указанным в подпункте 2 пункта 12 настоящей статьи, является физическое лицо, или государственный суверенный фонд, или организация, чьи обыкновенные акции и (или) депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции, допущены к обращению на российском организованном рынке ценных бумаг или на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, и доля обыкновенных акций и (или) депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции, допущенных к обращению в совокупности по всем таким иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного капитала организации, или организация, в которой прямо участвует российское и (или) иностранное государство (если такое государство (территория) не включено в установленный статьей 2513-1 настоящего Кодекса перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией) и доля такого участия, определенная с учетом положений статьи 1052 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов, то такое лицо или такая организация признается лицом, имеющим фактическое право на доход, при условии представления этим лицом или этой организацией соответствующего письма-подтверждения о наличии фактического права на доход, а также документов, подтверждающих выполнение в отношении такой организации условий, установленных настоящим пунктом.";

26) пункт 7 статьи 33344 изложить в следующей редакции:

"7. Организация освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика в отношении участка недр, указанного в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, до 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором применительно к такому участку недр выполнено условие, установленное абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим пунктом.

Организация вправе начать применять налог в отношении такого участка недр с 1-го числа квартала, в котором организацией представлено соответствующее уведомление, при представлении такого уведомления в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, отразив в нем сведения о реализации такого права с указанной даты.

Организация, не выполнившая требование в отношении участка недр, указанного в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, в сроки, указанные в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, не признается налогоплательщиком и не исполняет обязанности налогоплательщика в отношении такого участка недр со дня вступления в силу настоящей главы.";

27) в пункте 1 статьи 33345:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) участок недр расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:

Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:

степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;

степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года не превышает значения 0,8.

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если совокупная добыча нефти и газового конденсата за 2016 год по всем участкам недр, расположенным в географических координатах, указанных в настоящем подпункте, в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых превышает 15 миллионов тонн;";

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) участок недр расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:

Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно всех следующих условий:

степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше или равна значению 0,05 по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;

начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 30 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года.

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если совокупные начальные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата участков недр, расположенных в географических координатах, указанных в настоящем подпункте, превышают 150 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года и в отношении участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года, на 1 января года вступления в силу настоящей главы соответственно.";

28) в абзаце пятом пункта 2 статьи 33349 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктом 2";

29) в пункте 3 статьи 342 слова "15-го числа" заменить словами "10-го числа";

30) статью 3423 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором разница между суммой налога, исчисленного без применения коэффициента К ТД , и суммой налога, исчисленного с применением коэффициента К ТД менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с налогового периода, указанного в пункте 2 статьи 2843 настоящего Кодекса для участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 258 настоящего Кодекса, и налогового периода, указанного в пункте 3 статьи 2844 настоящего Кодекса для организации, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", превысит величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации, коэффициент К ТД принимается равным 1.";

31) в статье 3424:

а) в пункте 17 цифры "2021" заменить цифрами "2022";

б) в абзаце первом подпункта 1 пункта 18 цифры "2020" заменить цифрами "2021";

32) статью 3426 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, коэффициент К НДД округляется до 4-го знака в соответствии с действующим порядком округления.

Если значение коэффициента К НДД , определенное в соответствии с настоящей статьей, составляет менее 0, то коэффициент К НДД принимается равным 0.".

Статья 3

Часть 7 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 7) признать утратившей силу.

Статья 4

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4222) слова "(в редакции настоящего Федерального закона)" исключить, слова "с 1 января 2019 года" заменить словами "с 1 января 2021 года".

Статья 5

Подпункт "б" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4534) исключить.

Статья 6

Внести в статью 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 294-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5087) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 декабря 2018 года.";

2) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Положения подпунктов 50 и 58 пункта 1 статьи 251, абзаца пятого пункта 5 статьи 275, статьи 2753, подпунктов 11 и 12 пункта 3 и абзаца первого пункта 41 статьи 284, статьи 2847, пункта 3 статьи 285, абзаца второго пункта 1 и подпункта 5 пункта 21 статьи 310, абзацев третьего - пятого пункта 11 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на прибыль организаций за налоговые периоды начиная с 2018 года.".

Статья 7

Статью 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 300-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5093) изложить в следующей редакции:

"Статья 1

Внести в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2001, N 53, ст. 5026; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2008, N 48, ст. 5519; 2013, N 30, ст. 4081; 2016, N 18, ст. 2506; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4176) следующие изменения:

1) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Положения актов законодательства о налогах и сборах в части увеличения и (или) отмены пониженных налоговых ставок, тарифов страховых взносов, установленных для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов в связи с выполнением ими специального инвестиционного контракта в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", и (или) в части отмены или изменения условий предоставления налоговых льгот и иных преференций (включая особый порядок и сроки уплаты, порядок исчисления налогов и сборов), установленных для таких налогоплательщиков, не применяются в отношении указанных налогоплательщиков до наступления наиболее ранней из следующих дат:

даты утраты налогоплательщиком статуса участника специального инвестиционного контракта;

даты окончания сроков действия налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения специального инвестиционного контракта, если дата окончания сроков действия налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения специального инвестиционного контракта, наступает ранее даты утраты налогоплательщиком статуса налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта.

Положения настоящего пункта распространяются на акты законодательства о налогах и сборах в части страховых взносов, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога и применяются для налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта при условии указания в соответствующем специальном инвестиционном контракте ссылок на положения актов законодательства о налогах и сборах в части пониженных налоговых ставок, тарифов страховых взносов или налоговых льгот и иных преференций (включая особый порядок и сроки уплаты, порядок исчисления налогов и сборов), установленных для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов в связи с выполнением ими специального инвестиционного контракта, на которые распространяется действие настоящего пункта.";

2) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Положения актов законодательства о налогах и сборах в части увеличения и (или) отмены пониженных налоговых ставок, тарифов страховых взносов, установленных для налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и налогоплательщиков - резидентов свободного порта Владивосток в связи с исполнением ими соглашений об осуществлении деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" или Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", и (или) в части отмены или изменения условий предоставления налоговых льгот и иных преференций (включая особый порядок и сроки уплаты, порядок исчисления налогов и сборов), установленных для таких налогоплательщиков, не применяются в отношении указанных налогоплательщиков до наступления наиболее ранней из следующих дат:

даты утраты налогоплательщиком соответственно статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития или резидента свободного порта Владивосток;

даты окончания сроков действия налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения соглашения об осуществлении деятельности, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если дата окончания сроков действия налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения такого соглашения, наступает ранее даты утраты налогоплательщиком статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития или резидента свободного порта Владивосток.

Положения настоящего пункта распространяются на акты законодательства о налогах и сборах в части страховых взносов, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога и применяются для налогоплательщика - резидента территории опережающего социально-экономического развития или резидента свободного порта Владивосток при условии указания в соответствующем соглашении об осуществлении деятельности ссылок на положения актов законодательства о налогах и сборах в части пониженных налоговых ставок, тарифов страховых взносов или налоговых льгот и иных преференций (включая особый порядок и сроки уплаты, порядок исчисления налогов и сборов), установленных для налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и налогоплательщиков - резидентов свободного порта Владивосток в связи с исполнением ими соглашений об осуществлении деятельности, на которые распространяется действие настоящего пункта.".".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 301-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5094) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце десятом пункта 2 слова "0,5 процента по массе" заменить словами "1,2 процента по массе";

б) в пункте 5:

в абзаце втором слово "объем" заменить словом "количество", слово "определенный" заменить словом "определенное", после слова "измерений," дополнить словами "размещенных в местах,";

в абзаце третьем слово "объем" заменить словом "количество";

в абзаце четвертом слово "объем" заменить словом "количество";

в абзаце пятом слово "объем" заменить словом "количество";

в) в подпункте "б" пункта 6:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

"1,1 - в отношении производственных мощностей, расположенных в Тюменской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;";

абзацы тридцать второй - тридцать шестой изложить в следующей редакции:

"где V НС - количество нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности и направленного налогоплательщиком либо организацией, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, на переработку по данным средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику либо организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, за налоговый период, выраженное в тоннах;

V ПБ - количество прямогонного бензина, произведенного из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, который реализован налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - передан налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам в налоговом периоде) и (или) передан в налоговом периоде в структуре налогоплательщика, имеющего свидетельство на переработку прямогонного бензина, на переработку в продукцию нефтехимии, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, выраженное в тоннах;

V СВ - количество товарного бензина, легких и средних дистиллятов в жидком виде (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба), бензола, толуола, ксилола, масел смазочных, произведенных из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, которые реализованы налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - переданы налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам в налоговом периоде), выраженное в тоннах;

V KС - количество кокса нефтяного, произведенного из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, который реализован налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - передан налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам в налоговом периоде), выраженное в тоннах;

V T - количество мазута, битума нефтяного, парафина, вазелина, отработанных нефтепродуктов, иных жидких (за исключением фракций, массовая доля метил-трет-бутилового эфира и (или) иных эфиров и (или) спиртов в которых не менее 85 процентов) или твердых продуктов переработки нефтяного сырья, произведенных из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, которые реализованы налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - переданы налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам в налоговом периоде), выраженное в тоннах. Агрегированное состояние продуктов переработки нефтяного сырья в настоящем абзаце определяется при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба.";

абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

"Вне зависимости от выполнения других условий, установленных настоящим пунктом, ставка акциза на нефтяное сырье (А НС ) для налогового периода принимается равной 0 в случае, если в таком налоговом периоде выполнено хотя бы одно из следующих условий:";

дополнить новыми абзацами тридцать девятым и сороковым следующего содержания:

"за налоговый период соотношение суммы величин V ПБ , V СВ , V КС , V Т к величине V HС оказалось менее 0,75;

объем автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, произведенных из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, и реализованных налогоплательщиком в налоговом периоде на биржевых торгах, проводимых на бирже (биржах), определяемый Правительством Российской Федерации, оказался менее минимальной величины реализации на биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 соответственно, определяемой налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

абзац тридцать девятый считать абзацем сорок первым;

абзац сороковой считать абзацем сорок вторым и в нем слова "полученных налогоплательщиком" заменить словами "переданных налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам";

абзац сорок первый считать абзацем сорок третьим;

абзац сорок второй считать абзацем сорок четвертым и изложить его в следующей редакции:

"В целях настоящего пункта в случае, если продукты переработки нефтяного сырья, указанные в настоящем пункте, произведены в том числе из смеси углеводородов, где нефтяное сырье является одним из ее компонентов, порядок определения количества нефтепродуктов, произведенных из нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком в налоговом периоде (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам), устанавливается налогоплательщиком самостоятельно в учетной политике для целей налогообложения, при этом установленный порядок не подлежит изменению в течение трех календарных лет, непосредственно следующих за календарным годом утверждения указанного порядка.";

абзацы сорок третий - сорок пятый считать соответственно абзацами сорок пятым - сорок седьмым;

абзац сорок шестой считать абзацем сорок восьмым и изложить его в следующей редакции:

"9. Ставка акциза на темное судовое топливо определяется налогоплательщиком в рублях за 1 тонну по формуле:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"А ТСТ = К БСТ + К ДФО ,

где К БСТ - коэффициент, характеризующий базовую ставку акциза на темное судовое топливо, значение которого принимается равным 0 рублей за 1 тонну на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно, 1 000 рублей за 1 тонну - с 1 января 2022 года;

К ДФО - коэффициент, характеризующий региональные особенности производства темного судового топлива.

В отношении темного судового топлива, реализованного организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, принадлежащего указанной организации на праве собственности и произведенного такой организацией либо организацией, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья, на производственных мощностях по переработке нефтяного сырья, указанных в свидетельстве о регистрации лица, непосредственно совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и расположенных в Хабаровском крае, значение К ДФО принимается равным:

2100 - на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно;

1100 - начиная с 1 января 2022 года.

В иных случаях реализации и (или) получения темного судового топлива значение коэффициента К ДФО принимается равным 0.

Рассчитанная ставка акциза на темное судовое топливо (А ТСТ ) округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой.

10. В целях настоящей главы дата реализации продуктов переработки нефтяного сырья, не являющихся подакцизными товарами, определяется как день отгрузки (передачи) соответствующих товаров, в том числе структурному подразделению организации, осуществляющему их розничную реализацию.

В случае производства продуктов переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья датой передачи признается дата подписания акта приема-передачи продуктов переработки нефтяного сырья, не являющихся подакцизными товарами.";";

г) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"При совершении операций, предусмотренных подпунктом 34 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой направления нефтяного сырья на переработку признается дата передачи в производство нефтяного сырья, принадлежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, на праве собственности на переработку на производственных мощностях, принадлежащих такой организации либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке нефтяного сырья. При этом объем передачи в производство нефтяного сырья определяется на основании данных средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья.";

д) в подпункте "г" пункта 10:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"К ДЕМП = ((Д АБ + Ф АБ ) х V АБ + (Д ДТ + Ф ДТ ) х V ДТ ) х К КОМП ,

где V АБ , V ДТ - объемы (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенные из направленного на переработку нефтяного сырья и иного сырья, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, и реализованные налогоплательщиком в налоговом периоде на территории Российской Федерации. При этом объем (в тоннах) иного сырья, использованного для производства V АБ и V ДТ соответственно, не должен превышать 10 процентов от общего объема V АБ и V ДТ (в тоннах);";

дополнить новыми абзацами двадцать пятым - тридцатым следующего содержания:

"Ф АБ - компенсационная надбавка для автомобильного бензина, принимаемая равной:

0, если значение Д АБ , рассчитанное для налогового периода, менее или равно нулю;

5 600, если значение Д АБ , рассчитанное для налогового периода, больше нуля;

Ф ДТ - компенсационная надбавка для дизельного топлива, принимаемая равной:

0, если значение Д ДТ , рассчитанное для налогового периода, менее или равно нулю;

5 000, если значение Д ДТ , рассчитанное для налогового периода, больше нуля.";

абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать соответственно абзацами тридцать первым и тридцать вторым;

абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать третьим и изложить его в следующей редакции:

"Показатели Ц АБэксп и Ц ДТэксп , Ф АБ и Ф ДТ рассчитываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, в порядке, установленном настоящим пунктом, и публикуются на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" до истечения 10 дней, следующих за днем окончания налогового периода.";

абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать четвертым и изложить его в следующей редакции:

"В случае если средняя за налоговый период оптовая цена реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 или дизельного топлива класса 5 отклоняется более чем на 10 процентов в большую сторону от величины Ц АБвр или Ц ДТвр соответственно, величина К ДЕМП в таком налоговом периоде принимается равной нулю.";

абзацы двадцать девятый - тридцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать пятым - сорок четвертым;

е) подпункт "г" пункта 11 изложить в следующей редакции:

"г) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса, производятся при представлении в налоговые органы налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, следующих документов:

1) копия свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья;

2) в случае переработки нефтяного сырья, приобретенного у третьих лиц, - договор поставки (купли-продажи) нефтяного сырья, подтверждающий приобретение его в собственность, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на нефтяное сырье;

3) в случае переработки нефтяного сырья налогоплательщиками, имеющими право на добычу углеводородного сырья на основании лицензий (иных разрешительных документов), выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные налогоплательщики также вправе представить копии лицензий на право пользования участками недр (иных разрешительных документов), и копии документов, подтверждающих добычу углеводородного сырья в течение налогового периода на этих участках недр;

4) в случае переработки нефтяного сырья на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, - договор об оказании услуг по переработке нефтяного сырья;

5) в случае переработки нефтяного сырья, приобретенного у третьих лиц, на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании налогоплательщику, - реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщику поставщиками нефтяного сырья, подтверждающий получение налогоплательщиком нефтяного сырья, направленного на переработку. Форма и порядок заполнения указанного реестра счетов-фактур, порядок его представления в налоговые органы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;

6) копия одного из документов, подтверждающих факт направления нефтяного сырья на переработку (в частности, накладной на внутреннее перемещение, актов списания (передачи) в производство, лимитно-заборной карты за налоговый период);

7) реестр документов, подтверждающих отгрузку для целей реализации налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - передачу налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам) в налоговом периоде продуктов переработки нефтяного сырья, принадлежащего ему на праве собственности;

8) в случае производства на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - реестр документов, подтверждающих реализацию налогоплательщиком высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 на территории Российской Федерации, переданных ранее налогоплательщику организацией, которая непосредственно осуществляет переработку нефтяного сырья.";";

ж) в пункте 13:

в абзаце втором подпункта "в" слова "не позднее 25-го" заменить словами "не позднее 15-го";

абзац второй подпункта "д" после слова "Кодекса," дополнить словами "в отношении таких операций представляют налоговую декларацию в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. При этом указанные налогоплательщики";

з) в пункте 21:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Д М = К НДПИ х К ц х (1 - К В х К з х К Д х К ДВ х К КАН ) - К к - К АБДТ - К МАН х С ВН ,";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Если иное не указано в настоящем пункте, К К устанавливается равным 357 на период с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно, 428 на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно, 0 с 1 января 2022 года. При этом К К устанавливается равным 0 при добыче нефти, указанной в абзацах восьмом и девятом пункта 3 статьи 342 настоящего Кодекса;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"К АБДТ - коэффициент, который определяется в порядке, установленном пунктом 11 настоящей статьи;

К МАН - коэффициент, который определяется в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи;

С ВН - коэффициент, который характеризует добычу сверхвязкой нефти и определяется в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи.";";

в подпункте "б":

в абзаце первом цифры "10" заменить цифрами "11";

дополнить абзацами следующего содержания:

"11. Коэффициент К АБДТ определяется по следующей формуле:

К АБДТ = Н АБ х И АБ + Н ДТ x И ДТ ,

где Н АБ - коэффициент, характеризующий надбавку за автомобильный бензин, устанавливается равным:

125 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно;

105 - для налоговых периодов, начинающихся после 1 января 2020 года включительно;

И АБ - бинарный коэффициент для автомобильного бензина, принимает значение 0 для налоговых периодов, в которых коэффициент Д АБ , рассчитываемый в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса, принимает значение менее или равное 0, при иных значениях коэффициента Д АБ принимает значение 1;

Н ДТ - коэффициент, характеризующий надбавку за дизельное топливо, устанавливается равным:

110 - для налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно;

92 - для налоговых периодов, начинающихся после 1 января 2020 года включительно;

И ДТ - бинарный коэффициент для дизельного топлива, принимает значение 0 для налоговых периодов, в которых коэффициент Д ДТ , рассчитываемый налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса, принимает значение менее или равное 0, при иных значениях коэффициента Д ДТ принимает значение 1";";

2) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно для целей исчисления акциза на нефтяное сырье количество нефтяного сырья, направляемого на переработку, определяется в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.".

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1 и 2, подпункт "а" пункта 3, пункты 4 - 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 1 - 24, 26 - 32 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

4. Положения пункта 61 статьи 2513-1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с периодов, начинающихся в 2017 году.

5. Положения пункта 3 статьи 75 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении недоимки, образовавшейся после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Положения пункта 8 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2019 года.

7. Положения пункта 21 и подпункта 7 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, приобретенных за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных начиная с 1 января 2019 года из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

8. Положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, затраты на приобретение которых возмещаются за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных начиная с 1 января 2019 года из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Положения абзацев первого и второго пункта 11, пунктов 12-1,13 и 15 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении выплат доходов, осуществляемых начиная с 1 января 2018 года.

10. Положения абзаца восьмого пункта 11 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов, полученных налогоплательщиком начиная с 1 января 2018 года.

11. В отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками до 1 января 2011 года и реализованных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются положения части 7 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин