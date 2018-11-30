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30 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 426-ФЗ "О внесении изменений в статьи 219 и 2861 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Опубликован 30 ноября 2018 г.

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 19, ст. 1749; N 28, ст. 2879; 2006, N 31, ст. 3443; N 50, ст. 5286; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 23, ст. 2775; N 29, ст. 3639; N 52, ст. 6444; 2011, N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729; 2012, N 53, ст. 7604; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 48, ст. 6663; 2015, N 14, ст. 2025; N 27, ст. 3968; 2016, N 27, ст. 4184; N 49, ст. 6846; 2017, N 49, ст. 7307, 7318; 2018, N 45, ст. 6828) следующие изменения:

1) абзац седьмой подпункта 1 пункта 1 статьи 219 дополнить предложениями следующего содержания: "Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета, установленный настоящим абзацем, может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Указанным законом субъекта Российской Федерации также могут быть установлены категории государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к вычету в увеличенном предельном размере.";

2) в статье 2861:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности:

1) не более 90 процентов суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 257 настоящего Кодекса;

2) не более 90 процентов суммы расходов текущего периода на цели, указанные в пункте 2 статьи 257 настоящего Кодекса (за исключением расходов на ликвидацию основных средств);

3) не более 100 процентов суммы расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода с учетом положений пункта 9 настоящей статьи в совокупности по всем видам расходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не может быть более предельной величины инвестиционного налогового вычета.

Предельная величина инвестиционного налогового вычета определяется в размере, равном разнице между расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации за налоговый (отчетный) период, определенной налогоплательщиком без учета положений настоящей статьи, и расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации за налоговый (отчетный) период, определенной без учета положений настоящей статьи, при условии применения ставки налога в размере, составляющем 5 процентов, если иной размер ставки не определен решением субъекта Российской Федерации.";

в) пункт 4:

после слов "Инвестиционный налоговый вычет" дополнить словами "в виде расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный налоговый вычет в виде расходов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, применяется по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений с учетом положений пункта 6 настоящей статьи.";

г) пункт 5:

после слов "Инвестиционный налоговый вычет" дополнить словами "в виде расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный налоговый вычет в виде расходов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, применяется к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором перечислены соответствующие пожертвования, а также за последующие налоговые (отчетные) периоды с учетом положений пункта 9 настоящей статьи.";

д) в пункте 6:

в подпункте 1 слова "в пункте 2" заменить словами "в подпунктах 1 и 2 пункта 2";

в подпункте 2 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктом 21";

дополнить подпунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5) право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, применительно к государственным, муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, и некоммерческим организациям (фондам), местом нахождения которых является территория этого субъекта Российской Федерации;

6) предельные суммы расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета;

7) категории государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих организаций (фондов) - собственников целевого капитала, пожертвования которым учитываются при определении инвестиционного налогового вычета.";

е) абзац первый пункта 7 после слов "в отношении объекта основных средств," дополнить словами "указанного в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи,";

ж) в абзаце первом пункта 8 слова "в пункте 4" заменить словами "в абзаце первом пункта 4";

з) в пункте 9 слова "в абзаце первом пункта 2" заменить словами "в пункте 2".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Президент Российской Федерации В. Путин