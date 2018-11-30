Принят Государственной Думой 13 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3520; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 52, ст. 5581; 2006, N 31, ст. 3443; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 39; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 3991, 4013; N49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 27, ст. 3126; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 19, ст. 2291; N 32, ст. 4298; N 47, ст. 6034; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 9, 21; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4583, 4587, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7037; 2012, N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 41, ст. 5527; N 53, ст. 7596; 2013, N 23, ст. 2866; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6692; 2016, N 1, ст. 18; N 7, ст. 920; N 18, ст. 2504; N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 15, ст. 2131; N 30, ст. 4446; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7314, 7316, 7318; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 18, ст. 2568, 2575; N 32, ст. 5087) следующие изменения:

1) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) средства, которые получены профессиональным объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств":

для финансирования предусмотренных указанным Федеральным законом компенсационных выплат;

для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля;

для формирования фонда в соответствии с требованиями международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков;

в соответствии с указанным Федеральным законом в виде сумм возмещения компенсационных выплат и расходов, понесенных в связи с рассмотрением требований потерпевших о компенсационных выплатах;

в качестве платы за аккредитацию операторов технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств;";

2) подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) средства, которые получены профессиональным объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном":

для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных указанным Федеральным законом;

для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля;

в соответствии с указанным Федеральным законом в виде сумм возмещения компенсационных выплат и расходов, понесенных в связи с рассмотрением требований потерпевших о компенсационных выплатах;";

3) дополнить подпунктом 171 следующего содержания:

"171) средства, которые получены профессиональным объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте":

для осуществления компенсационных выплат, предусмотренных указанным Федеральным законом;

для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля;

в соответствии с указанным Федеральным законом в виде сумм возмещения компенсационных выплат и расходов, понесенных в связи с рассмотрением требований потерпевших о компенсационных выплатах;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин