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30.11.2018 13:39
Рубрика: Экономика

Александр Торшин покинет пост зампреда Банка России

Зампред ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в Банке России.

Банк России ограничит ставки по микрозаймам

"Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в официальном сообщении регулятора.

Напомним, Александр Торшин работал в Банке России с января 2015 года. Кроме того, с 2011 по 2015 годы он являлся членом Совета Федерации, а в 2002 году был избран заместителем председателя Совфеда, позднее - первым заместителем председателя верхней палаты парламента.

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