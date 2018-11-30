Ассоциация IPChain и n’RIS стали лауреатами премии Рунета

Ассоциация IPChain и цифровой сервис n’RIS получили статуэтки престижной национальной премии Рунета за проекты по созданию экосистемы для оборота прав и объектов интеллектуальной собственности на основе технологии блокчейн. Юбилейная 15-я торжественная церемония награждения состоялась 29 ноября в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Ассоциация IPChain получила премию в номинации "Экономика и бизнес". Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, "задачей проекта IPChain изначально было преодоление кризиса доверия в сфере интеллектуальной собственности. Эта амбициозная задача подразумевает создание инфраструктуры доверия и глобального "озера данных” для творческих индустрий, в широком понимании этого термина. Всеобъемлющее развитие цифровой среды задает новые темпы и векторы в мировой экономике. Соответственно, появляется необходимость в новых финансовых и технических инструментах. IPChain уже сегодня стал масштабным проектом по формированию международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Технология распределенных реестров позволяет сделать сферу прозрачной и дать возможность правообладателям самим управлять своими объектами. Мы не просто следуем глобальному тренду цифровизации, мы предлагаем эффективные и удобные технологические решения, опережающие время. Нам очень приятно, что нас отметили общенациональной наградой в области высоких технологий - премией Рунета".

Распределенная сеть IPChain обеспечивает осуществление транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности и гарантирует их сохранность и неизменность. Распределенный реестр хранит полную информацию о действиях с правами и объектами интеллектуальной собственности на каждом узле сети. Используемые технологии реализуют механизмы достижения консенсуса между участниками и обеспечивают неизменность существующего реестра транзакций.

Лауреатом премии Рунета в номинации "Технологии и инновации" стал n’RIS - цифровой сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Исполнительный директор n’RIS Валерия Брусникина отметила важность проекта в контексте перехода к системе индивидуального управления правами. "Хочу прежде всего выразить огромную благодарность за то, что наш цифровой сервис n’RIS был отмечен премией Рунета. Для нас это важный знак, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас мы наблюдаем переход к эре индивидуального управления правами на объекты интеллектуальной собственности, когда автор или правообладатель самостоятельно может быть эффективным собственником, управлять своим контентом и успешно его монетизировать, - заявила Валерия Брусникина. - Именно для этого и создан сервис n’RIS - единая технологическая платформа на базе технологии блокчейн для любых объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающая защиту, учет, хранение и оборот прав. Наш сервис существенно упрощает взаимодействие между участниками рынка, обеспечивает абсолютную прозрачность всех действий и гарантирует защиту прав и объектов интеллектуальной собственности".

Цифровой сервис n’RIS позволяет правообладателям депонировать объекты интеллектуальной собственности в зашифрованные ячейки, что гарантирует их защиту. Кроме того, на платформе можно заключать смарт-контракты, добавила Валерия Брусникина. "Правообладатель становится полноценным и эффективным игроком рынка, участвующем в обороте интеллектуальной собственности", - подчеркнула заместитель генерального директора n’RIS.

Премия Рунета - это престижная национальная награда в области высоких технологий и Интернета, которая присуждается за выдающиеся проекты компаний -лидеров в сфере информационных технологий и электронных коммуникаций, включая государственные и общественные организации, частный бизнес и отдельных деятелей-инноваторов сферы. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Премия присуждается в следующих номинациях: "Государство и общество", "Экономика и бизнес", "Медиа и досуг", "Технологии и инновации", "Образование и кадры", "Кибербезопасность" и ряд других. С момента учреждения премии в 2004 году ее получили уже более 360 организаций, включая ведущие поисковые системы (Яндекс, mail.ru), образовательные проекты Википедия, Грамота.ру и др., мобильные сервисы (Госуслуги, Юла и др.), инновационные технологические проекты и благотворительные организации.

Информационная справка

Об Ассоциации IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности)

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, "Литрес", сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, Союз журналистов России, Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

www.ipchain.ru