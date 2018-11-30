БАТЭ сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

В четверг вечером завершился ряд матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы. Борисовский БАТЭ на своем поле победил венгерский "Види" 2:0 и сохранил шанс на выход в плей-офф турнира.

Собственно, "Види" - единственная команда, которую БАТЭ в нынешнем розыгрыше ЛЕ обыгрывал, матч, прошедший ранее в Венгрии, закончился победой борисовчан с аналогичным счетом 2:0. Сегодня победу команде Алексея Баги принесли голы Николая Сигневича и Мирко Иванича. Благодаря этому успеху у БАТЭ сохранился шанс на выход в следующий раунд. Но группа белорусской команде попалась сложная - помимо "Види", соперниками борисовчан являются "Челси" и ПАОК.

Лондонцам чемпионы Беларуси уступили дважды - 1:3 и 0:1. А ПАОКу на своем поле уступили и вовсе 1:4. Тем не менее, если в ответном матче БАТЭ победит греческую команду, то пройдет в плей-офф.

Вообще, в квартете L сложилась любопытная ситуация. "Види", дважды уступивший БАТЭ, в то же время, два раза победил ПАОК, и именно футболисты из Салоников являются аутсайдером группы всего с тремя очками. Сегодня они играют с "Челси" и если проиграют, сохранят последнее место. Однако в заключительном туре в случае победы ПАОКа над БАТЭ и успеха "Челси" в игре с "Види" у трех команд будет по шесть очков. Зато если БАТЭ выиграет, то безо всяких вопросов займет второе место.

Также состоялся еще ряд игр. "Милан" дома крупно обыграл "Дюделанж" 5:2 и закрепился на втором месте в группе F, набрав 10 очков и уступая балл "Бетису", победившему "Олимпиакос" 1:0. В квартете Е оба матча завершились с разгромным счетом. В Киеве лондонский "Арсенал" без проблем победил полтавскую "Ворсклу" 3:0, а португальский "Спортинг" на выезде уничтожил азербайджанский "Карабах" 6:1. "Арсенал" и "Спортинг" досрочно вышли в плей-офф.

Безрезультатным оказался тур в группе D. С одинаковым счетом 0:0 закончились встречи загребского "Динамо" и бельгийского "Андерлехта" с турецким "Фенербахче" и словацким "Спартаком" из Трнавы соответственно. Команды из Хорватии и Турции также досрочно обеспечили себе участие в следующем раунде.

Известен как минимум один участник плей-офф от группы В - это австрийский "Ред Булл", после сегодняшней победы над "Лейпцигом" 1:0 набравший 15 очков. А вот кто займет второе место, пока неясно. "Русенборг" дома уступил "Селтику" 0:1 и замыкает турнирную таблицу с нулем очков. "Селтик", набрав девять баллов, идет вторым, а "Лейпциг" занимает третью строчку с шестью очками.

Что касается группы А, "Байер" сыграл вничью с "Лудогорцем" 1:1, а "Цюрих" уступил кипрскому АЕКу 1:2. Тем не менее, и "Байер", и "Цюрих" также вышли в 1/16 финала досрочно.