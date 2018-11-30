Белорусскую церковь в Лондоне признали лучшим религиозным зданием в мире

Белорусская церковь в Лондоне - первое культовое деревянное сооружение в британской столице со времен Великого пожара в 1666 году - признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале. Он завершает свою работу в Амстердаме 30 ноября, информирует БЕЛТА, ссылаясь на информацию архитектурного бюро Spheron Architects, сотрудники которого являются авторами проекта.

Это уникальное сооружение, освященное в честь святого Кирилла Туровского, возведено на севере Лондона, на территории центра белорусской диаспоры в Великобритании. Автором проекта стал местный архитектор Цзывай Рафаэль - прихожанин белорусского греко-католического прихода.

Кстати, среди конкурентов белорусской церкви на конкурсе были религиозные постройки из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура. Кроме того, церковь претендует на победу и в номинации "Лучшее использование дерева".

Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины. В церкви функционирует энергосберегающая система отопления, установлена специальная дорожка для инвалидных колясок.

Цзывай Рафаэль, который лично познакомился архитектурными памятниками синеокой еще десять лет назад, в беседе с белорусскими СМИ пояснил, что здание выполняет и нерелигиозную функцию. Ему оно виделось "напоминанием о сельском деревянном архитектурном наследии Беларуси, разрушенном во время Второй мировой войны и после Чернобыльской катастрофы".

И еще одно важное дополнение. На решение поработать с деревянной архитектурой Рафаэля натолкнула сцена сожжения деревянного храма в фильме Элема Климова "Иди и смотри". И когда ночью мягкий свет, по замыслу архитектора, спокойно светит из деревянной церкви - это беззвучная метафора. Она отсылает к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны, которые не просто сжигали деревянные церкви, а уничтожали их вместе с людьми.