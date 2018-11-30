Берлин внимательно следит за делом журналиста Вышинского

Министерство иностранных дел Германии очень внимательно следит за делом российского журналиста Кирилла Вышинского, находящегося в заключении на Украине.

"Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире, - заявили РИА Новости в германском внешнеполитическом ведомстве. - Мы продолжим наблюдать за этим делом".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Вышинский обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Россия направила Украине ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.