Боснийский суд оправдал одиозного полевого командира Насера Орича

Апелляционная палата Суда Боснии и Герцеговины подтвердила решение нижестоящего суда от 2017 года, оправдав в пятницу бывшего полевого командира армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича и его соратника - участника боевых действий Шабахудина Мухича, обвиняемых в военных преступлениях во время боснийского конфликта 1992 - 1995 годов. Данное событие усугубило межэтническую напряженность в стране, так как мусульмане и часть хорватов по-прежнему считают Насера Орича легендарным командиром, в то время как сербы однозначно называют его "кровавым палачом".

"Приговор оправдательный - это вердикт, которого мы ожидали в повторном разбирательстве, мы абсолютно удовлетворены", - сообщила адвокат Лейла Кович.

Перед зданием суда подсудимых ожидали несколько сот человек, в том числе и ветеранов боевых действий, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями: "Жертва не может быть приравнена к преступнику", "Герои, а не преступники" и т.д.

Напомним, что в 2006 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге уже приговаривал Насера Орича к двум годам лишения свободы. Тогда было доказано, что он не предотвратил убийства и бесчеловечное обращение с сербскими заключенными. Однако в тот же момент бошняк был освобожден в зале суда, так как к тому времени уже отбыл соответствующее наказание.

Вместе с тем в 2008 году апелляционная палата суда ООН обжаловала приговор. В 2014 году Сербия выдала международный ордер на поиск Орича за убийство в 1992 году девяти сербских гражданских лиц вблизи многострадальной Сребреницы. В 2015 году швейцарцы арестовали Орича, но передали его в руки боснийского правосудия, которое в 2017, а теперь уже и в 2018 году признало его невиновным. При этом эксперты подчеркивают, что 2 ноября с.г. боснийская прокуратура предоставила свидетельства Апелляционной палате Суда БиГ, доказывающие, что Орич и Мухич лично участвовали в убийстве трех сербов в 1992 году. Прокурор Мирослав Янич в своем заключительном слове отметил, что защита не смогла опровергнуть ни одно из предоставленных обвинением доказательств, основанных на многочисленных показаниях свидетелей.

"Что я могу сказать? Суд вынес свое решение. Истина победила, и мы идем дальше. С самого начала мы утверждали, что не имеем ничего общего с этими преступлениями", - заявил сегодня Насер Орич после завершения процесса журналистам издания "Дневни аваз".

Между тем если мусульмане и часть хорватов считает Насера Орича легендарным командиром, то сербы однозначно называют его военным преступником. В Белграде и Баня-Луке утверждают, что именно постоянные вылазки головорезов Орича из района Сребреницы против мирного населения, спровоцировали то, что потом назвали резней в данном населенном пункте, послужившей поводом для интервенции НАТО и главным пунктом обвинений против сербов в Гааге.

Так, новоизбранный член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик назвал данное судебное решение худшим возможным посылом для сербов. Политик напомнил, что уже и раньше утверждал, что этот процесс является фарсом, добавив, что в Боснии осуществляется "правовое и человеческое насилие в отношении сербов, что лучше всего демонстрируют такого рода решения со стороны Суда БиГ", и настало время прекратить это. Президент Сербии Алекандр Вучич обозначил тот факт, что если Орич и Мухич и не были осуждены по политическим соображениям, это не означает, что они не совершали указанных преступлений.

"Мы выступаем против тожества несправедливости со стороны тех, кто совершал преступления. То, что кто-то не осужден по политическим причинам, не означает, что он не совершил преступление. И для меня удивительно, что кто-то не был осужден, при этом еще есть живые люди, которые могут дать свидетельские показания", - сообщил сербский лидер.

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич также отметил, что Сербия до сих пор осуждала все военные преступления, в том числе и в Сребренице, а в ответ столкнулась с тем, что не только не увидела наказания виновных за преступления против сербов, но и не получила каких-либо извинений.

"Почти все преступники были освобождены: в Косово и Метохии, включая Харадиная и Лимая, в БиГ - Насер Орич, Хорватии, где все уклонились от ответственности за операцию "Буря", которая стала самой большой этнической чисткой после Второй мировой войны", - подчеркнул он.