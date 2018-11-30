Новости

РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске 00:05
РПЦ расценило обыски в Киево-Печерской лавре как акт устрашения 30.11.2018
Камерун лишен права впервые за 47 лет провести крупный футбольный турнир 30.11.2018
Предъявлено обвинение полицейской, по ошибке застрелившей афроамериканца 30.11.2018
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0 30.11.2018
Синоптики пообещали сильный мороз в Москве 30.11.2018
Боснийский суд оправдал одиозного полевого командира Насера Орича 30.11.2018
Орешкин: Страны G20 могли бы реформировать ВТО 30.11.2018
В Екатеринбурге завершился Международный форум музыкальных театров 30.11.2018
Землетрясение магнитудой 7.0 произошло на Аляске 30.11.2018
Rolex: все тонкости ювелирного искусства 30.11.2018
Россиянка погибла на Гоа после отдыха в ночном клубе 30.11.2018
Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской 30.11.2018
СК нашел предполагаемого заказчика убийства 12-летней давности 30.11.2018
Новак: Проект "Северный поток - 2" выгоден для потребителей Европы 30.11.2018
Пассажиры городского транспорта Ярославля повторяют правила русского языка 30.11.2018
В Сургуте нашли предполагаемого автора записок с угрозами взрыва домов 30.11.2018
Сабитов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Кононова 30.11.2018
Самочувствие академика Алферова улучшилось 30.11.2018
В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка 30.11.2018
На Урале задержан предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими 30.11.2018
УЕФА открыл дело против "Спартака" из-за выбежавшего на поле фаната 30.11.2018
Пожарные потушили крупный пожар на складе в Саранске 30.11.2018
Украинских моряков в "Лефортово" накормили кашей 30.11.2018
Данные клиентской базы сети отелей Marriott стали доступны хакерам 30.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 22:12
Рубрика: В мире

Боснийский суд оправдал одиозного полевого командира Насера Орича

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Апелляционная палата Суда Боснии и Герцеговины подтвердила решение нижестоящего суда от 2017 года, оправдав в пятницу бывшего полевого командира армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича и его соратника - участника боевых действий Шабахудина Мухича, обвиняемых в военных преступлениях во время боснийского конфликта 1992 - 1995 годов. Данное событие усугубило межэтническую напряженность в стране, так как мусульмане и часть хорватов по-прежнему считают Насера Орича легендарным командиром, в то время как сербы однозначно называют его "кровавым палачом".

МИД: Международный протекторат в Боснии и Герцеговине исчерпал свой ресурс

"Приговор оправдательный - это вердикт, которого мы ожидали в повторном разбирательстве, мы абсолютно удовлетворены", - сообщила адвокат Лейла Кович.

Перед зданием суда подсудимых ожидали несколько сот человек, в том числе и ветеранов боевых действий, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями: "Жертва не может быть приравнена к преступнику", "Герои, а не преступники" и т.д.

Напомним, что в 2006 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге уже приговаривал Насера Орича к двум годам лишения свободы. Тогда было доказано, что он не предотвратил убийства и бесчеловечное обращение с сербскими заключенными. Однако в тот же момент бошняк был освобожден в зале суда, так как к тому времени уже отбыл соответствующее наказание.

Вместе с тем в 2008 году апелляционная палата суда ООН обжаловала приговор. В 2014 году Сербия выдала международный ордер на поиск Орича за убийство в 1992 году девяти сербских гражданских лиц вблизи многострадальной Сребреницы. В 2015 году швейцарцы арестовали Орича, но передали его в руки боснийского правосудия, которое в 2017, а теперь уже и в 2018 году признало его невиновным. При этом эксперты подчеркивают, что 2 ноября с.г. боснийская прокуратура предоставила свидетельства Апелляционной палате Суда БиГ, доказывающие, что Орич и Мухич лично участвовали в убийстве трех сербов в 1992 году. Прокурор Мирослав Янич в своем заключительном слове отметил, что защита не смогла опровергнуть ни одно из предоставленных обвинением доказательств, основанных на многочисленных показаниях свидетелей.

Фото: Александр Борисов
Праздники разделили Боснию и Герцеговину

"Что я могу сказать? Суд вынес свое решение. Истина победила, и мы идем дальше. С самого начала мы утверждали, что не имеем ничего общего с этими преступлениями", - заявил сегодня Насер Орич после завершения процесса журналистам издания "Дневни аваз".

Между тем если мусульмане и часть хорватов считает Насера Орича легендарным командиром, то сербы однозначно называют его военным преступником. В Белграде и Баня-Луке утверждают, что именно постоянные вылазки головорезов Орича из района Сребреницы против мирного населения, спровоцировали то, что потом назвали резней в данном населенном пункте, послужившей поводом для интервенции НАТО и главным пунктом обвинений против сербов в Гааге.

Так, новоизбранный член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик назвал данное судебное решение худшим возможным посылом для сербов. Политик напомнил, что уже и раньше утверждал, что этот процесс является фарсом, добавив, что в Боснии осуществляется "правовое и человеческое насилие в отношении сербов, что лучше всего демонстрируют такого рода решения со стороны Суда БиГ", и настало время прекратить это. Президент Сербии Алекандр Вучич обозначил тот факт, что если Орич и Мухич и не были осуждены по политическим соображениям, это не означает, что они не совершали указанных преступлений.

"Мы выступаем против тожества несправедливости со стороны тех, кто совершал преступления. То, что кто-то не осужден по политическим причинам, не означает, что он не совершил преступление. И для меня удивительно, что кто-то не был осужден, при этом еще есть живые люди, которые могут дать свидетельские показания", - сообщил сербский лидер.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
МИД РФ: Косово начало торговую войну, введя пошлины на товары из Сербии

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич также отметил, что Сербия до сих пор осуждала все военные преступления, в том числе и в Сребренице, а в ответ столкнулась с тем, что не только не увидела наказания виновных за преступления против сербов, но и не получила каких-либо извинений.

"Почти все преступники были освобождены: в Косово и Метохии, включая Харадиная и Лимая, в БиГ - Насер Орич, Хорватии, где все уклонились от ответственности за операцию "Буря", которая стала самой большой этнической чисткой после Второй мировой войны", - подчеркнул он.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
Самочувствие академика Алферова улучшилось
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко
УЕФА открыл дело против "Спартака" из-за выбежавшего на поле фаната