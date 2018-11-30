Чего ждать от саммита G20 в Аргентине

Мировые лидеры приезжают в Аргентину, где в пятницу начнется полноценное, уже тринадцатое по счету, заседание саммита "большой двадцатки".

Как отмечают эксперты, не меньший интерес, чем сама повестка дня, будут представлять двусторонние встречи, которые состоятся на полях этого представительного мирового форума. На нем, отмечают его участники и наблюдатели, в этом году будут превалировать "исключительно тревожные настроения", во многом вызванные особой позицией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Крайне сложный год

Как отмечает Reuters, лидеры промышленно развитых стран попытаются достичь единой позиции по ключевым вопросам международной повестки дня, включая торговлю, миграцию и изменение климата. "Это не очень хороший год для многостороннего сотрудничества", - передал квинтэссенцию настроений участников форума высокопоставленный источник в немецкой делегации.

Саммит начинается с конфуза. "Конрад Адэнауэр", правительственный немецкий самолет, используемый Ангелой Меркель и ее окружением, так и не долетел до Буэнос-Айреса, совершив экстренную посадку в Кельне из-за проблем с электроникой. Меркель приняла решение заночевать в Бонне и только в пятницу утром отправится в другую часть света на обычном коммерческом рейсе. Причем, транзитом через Мадрид.

Причина случившегося трагикомична. Еще в октябре немецкие СМИ писали о том, что проводка в самолете была уничтожена мышами и крысами, невесть каким образом пробравшимися внутрь престижного лайнера, названного в честь канцлера послевоенной Германии.

В субботу мировые лидеры должны представить итоговую резолюцию о переговорах. И как отметил немецкий источник в интервью американскому агентству, "переговоры на этот счет будут очень и очень сложными".

По прогнозам экспертов, в этом году на саммите "большой двадцатки" будет превалировать глобальная напряженность в торговле, подпитываемая особой позицией Дональда Трампа в вопросе торговой войны с Китаем. Источник в правительстве Аргентины дал понять, что по состоянию на четверг, все ключевые вопросы, которые должны найти свое отражение в резолюции, еще не были согласованы участниками саммита.

Встреча Трампа и Си Цзинпиня: возможен ли прорыв?

В этой связи центральным на полях саммита, скорее всего, станет рабочий обед главы Белого дома и председателя КНР Си Цзинпиня, который запланирован на субботу. Во время встречи два лидера попытаются найти компромисс в торговом вопросе.

Это будет первая встреча между лидерами крупнейших экономик мира с тех пор, как Вашингтон объявил о введении тарифов на импорт китайских товаров стоимостью 250 миллиардов долларов, а Пекин был вынужден применить ответные меры.

Телеканал "Аль-Джазира" задается вопросом: возможен ли прорыв на торговом направлении двусторонних отношений? Вопрос этот, во многом из-за позиции Трампа, остается открытым, однако китайский лидер попытается убедить американского лидера не повышать с 1 января тарифы на китайский импорт до уровня 25-ти процентов.

Несмотря на определенный скептицизм, преобладающий в настроениях двух делегаций, старший экономический советник американской администрации Ларри Кэдлоу заявил, что саммит "предлагает возможность прорваться через неутешительные дискуссии", имевшие место в последние несколько месяцев. Вместе с тем, по его словам, если условия американской стороны по ряду вопросов, включая "кражу интеллектуальной собственности и другие методы", не будут удовлетворены, президент США готов повысить тарифы на китайский импорт.

В четверг сам Трамп сообщил о том, что он готов заключить сделку с Китаем, но не уверен, что сможет это сделать. "Я открыт для заключения сделки, но, честно говоря, мне нравится сделка, которую мы имеем прямо сейчас", - сказал Трамп журналистам, отправляясь в Аргентину.

Китай, со своей стороны, надеется на "позитивные результаты" в разрешении торгового спора с Соединенными Штатами, говорится в сообщении министерства торговли КНР, обнародованном в четверг. Со своей стороны посол Пекина в Вашингтоне предупредил о тяжелых последствиях в случае, если американские сторонники жесткой линии попытаются спровоцировать новую торговую войну между двумя странами.

"Уроки истории все еще существуют. В прошлом веке у нас были две мировые войны, а между ними - Великая депрессия. Я не думаю, что кто-то должен действительно пытаться повторить историю. Опять же, поэтому политики должны действовать ответственным образом", - заявил Цуй Тянькай.

По оценке экспертов, в случае введения Вашингтоном тарифов на 25 процентов на китайский импорт, неприятные последствия ощутит на себе вся мировая экономика. Введение торговых тарифов США на 10 процентов на китайские товары, по прогнозам экономистов, уже приведет к потере 0,2 процента мирового валового внутреннего продукта к 2020 году. В случае, если Трамп обложит китайские товары тарифами на 25 процентов, мировой ВВП потеряет к этому сроку уже один процент.

С саудовского принца спросят по полной?

Особое внимание привлекает участие в саммите приехавшего в Аргентину одним из первых саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который в западных медиа проходит под аббревиатурой MBS.

Напомним, что во многих странах, представители которых участвуют в саммите "большой двадцатки", его считают причастным к организации убийства критика политики официального Эр-Рияда, колумниста The Washington Post Джамаля Хашукджи. Анкара даже требует выдачи 17 саудовских силовиков, принимавших участие в убийстве и расчленении тела журналиста.

Президент Аргентины Маурисио Макри дал понять, что обвинения в адрес MBS "могут обсуждаться на саммите G20". Саудовская Аравия отрицает данные обвинения, говоря о полной непричастности наследного принца к убийству Хашукджи.

Правозащитная организация "Хьюман Райтс Вотч" тем временем обратилась с просьбой к федеральному судье Аргентины расследовать эту версию. В среду судья попросил министерство иностранных дел Аргентины запросить информацию из Турции, Йемена и Международного уголовного суда.

На полях саммита пройдет встреча Мохаммеда бин Салмана с Владимиром Путиным, в ходе которой будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом. Кроме того, стало известно, что саудовская делегация попросила о встрече принца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генеральный секретарь ООН также заявил о том, что готов встретиться с принцем Мохаммедом на саммите, чтобы обсудить конец войны в Йемене. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что встретится с принцем Мохаммедом на полях саммита G20. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, отметила, что не может исключить возможного проведения встречи между MBS и Трампом на полях G20.

Мэй будет пиарить "Брекзит"?

Стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена использовать G20 для продвижения идеи масштабного сотрудничества мирового сообщества с Лондоном после наступления "брекзита".

Для Лондона это "вопрос жизни и смерти", так как, по оценке экспертов, разрыв с Евросоюзом будет угрожать Великобритании значительным падением ВВП, потерей рабочих мест, повышением уровня безработицы и прочими негативными социально-экономическими факторами.

Как отмечает "Аль-Джазира", Дональд Трамп демонстративно не оказывает Мэй никакой поддержки, "буквально издеваясь над жестким соглашением по "брекзиту", заключенным между Лондоном и Брюсселем".

Это происходит на фоне сложного внутриполитического положения самого британского премьера: как ожидается, до Нового года Тереза Мэй встретит ожесточенное сопротивление со стороны сторонников и противников "брекзита", как в ее правительстве, так и среди оппозиционных партий.

США заключат торговую сделку с Мексикой и Канадой?

На полях саммита также ожидается, что США, Мексика и Канада подпишут пересмотренное Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое было названо Соглашением США и Мексики и Канады (USMCA).

Оно обещает привести к "свободным, более справедливым рынкам и устойчивому экономическому росту". Пока неясно, кто будет подписывать сделку от имени каждой из стран. Канадские СМИ сообщили, что окончательный текст соглашения "по-прежнему согласовывается".

Если соглашение будет подписано, оно будет направлено в законодательные органы тех стран, где должно быть ратифицировано до его вступления в силу.

Что скажут антиглобалисты?

В Буэнос-Айрес продолжают стекаться представители различных антиглобалистких и правозащитных организаций. Часть из них будет протестовать против приезда в Аргентину саудовского наследного принца.

Основные мероприятия антиглобалистов уже начались в среду с проведения так называемого "Альтернативного народного саммита", на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, с тем, как бороться с изменением климата. "Народный саммит" продолжится в пятницу, когда ожидается многотысячная демонстрация антиглобалистов в аргентинской столице.

Власти Аргентины объявили пятницу выходным днем и попросили жителей Буэнос-Айреса покинуть город. Правительство Аргентины, которое сталкивается с ежедневными протестами по поводу своей проамериканской "программы экономии расходов", пообещало бороться с протестами, заявив, что "незаконные действия" будут пресечены.

Саммит будет охраняться 22 тысячами полицейских и 700-ю агентами министерства безопасности, а аргентинское правительство поддерживает контакты с рядом иностранных служб безопасности, в том числе США, Великобритании, Бразилии, Италии и Испании, заявила министр безопасности Аргентины Патриция Булрич.