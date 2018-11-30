Черногорская оппозиция построила баррикады в здании парламента

Один из лидеров черногорского оппозиционного политического объединения "Демократический фронт" (ДФ) Милан Кнежевич забаррикадировался со своими сторонниками в здании парламента, чтобы не быть арестованным.

"Я избежал ночного ареста только потому, что сейчас нахожусь в забаррикадированном парламенте Черногории со своими коллегами-депутатами, - цитирует ТАСС Кнежевича. - В настоящий момент у здания дежурят полицейские машины, которые меня ждут". Политик заявил, что добровольно сдаваться властям не намерен.

По словам Кнежевича, представители ДФ неправомерно подвергаются гонениям за преступления, которых они не совершали. "Сейчас нас хотят отловить, как зверей на улицах", - сказал он.

Напомним, что Милан Кнежевич, не разделяющий прозападную политику Подгорицы, обвиняется в попытке госпереворота в стране.