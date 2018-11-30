ЦСКА обыграл "Реал" и стал лидером Евролиги

Московский ЦСКА переиграл на выезде действующего чемпиона баскетбольной Евролиги - мадридский "Реал" - 93:88 (20:24, 21:14, 20:29, 27:26). Благодаря этому успеху армейцы обошли испанцев в таблице и переместились на первое место.

ЦСКА прилетел в Мадрид без своего основного разыгрывающего Серхио Родригеса. У Чачо, как еще называют испанца, есть небольшие проблемы со здоровьем. Но то, что команде в этом сложнейшем матче он не поможет, выяснилось буквально накануне матча. Впрочем, и "Реал" из-за травмы потерял одного из лидеров - Серхио Юля. Так что в вопросе кадров у команд было, можно сказать, равенство.

В турнирной таблице показатели соперников также были почти идентичные - по восемь побед при одном поражении. "Королевский клуб" располагался в ней выше лишь за счет лучшей разницы мячей. При этом у букмекеров фаворитами были все-таки испанцы. Наверное, по-другому и быть не могло, если учесть, что игра проходила на площадке "Реала". Почти все билеты на нее были проданы, а играть плохо при без малого 13 тысячах болельщиков не может себе позволить ни одна приличная команда.

"Сливочные", впрочем, успели показать баскетбол весьма скверного качества. Было это в самом начале матча, когда многие зрители еще дожевывали свои бутерброды и не спеша брели на свои места. "Реал" в это время играл просто кошмарно - хозяева ошибались в простейших ситуациях, начисто отдали не только чужой, но и свой щит. ЦСКА, естественно, от таких подарков отказываться не стал и быстренько накидал испанцам приличную авоську.

Через шесть минут после старта матча на табло горели удручающие для публики цифры 3:17 и главный тренер "Реала" Пабло Ласо взял тайм-аут. После него разрыв начал стремительно сокращаться.

Двух минут не прошло и вот уже 12:20 - настало время рулевому армейцев Димитрису Итудису просить небольшой перерыв и вносить свои коррективы. Впрочем, куда менее успешные. Сумасшедший точный бросок Кампаццо со своей половины вместе с сиреной трибуны встретили радостным воплем - 20:24 по итогам первой четверти.

Второй отрезок матча начался уже под диктовку хозяев. ЦСКА более-менее надежно оборонялся, что не позволило испанцам оторваться в счете, но в атаке у москвичей не получалось абсолютно ничего. Итудис активно менял игроков в надежде нащупать оптимальные сочетания, однако шесть с половиной минут российский клуб отбегал вообще вхолостую.

Точное попадание из-под кольца от Хантера армейцев основательно взбодрило. После него гости выбросили четыре точные "трехи", что позволило им отправиться на большой перерыв с минимальным отставанием - 38:41. Неплохо, если учитывать, как провально эта четверть для ЦСКА начиналась.

Во второй половине маятник вновь качнулся в сторону гостей. Армейцы медленно, но верно наращивали обороты и следующую четверть завершили при счете 67:61 в свою пользу. Понятно, что это - не то преимущество, при котором можно себя чувствовать комфортно в матче с "Реалом".

Так что ЦСКА и не думал расслабляться - армейцы в заключительной 10-минутке так же старательно "вязали" оппонента в защите и были надежны в атаке. В итоге, испанцы, как ни старались, догнать москвичей не смогли - 93:88 в пользу ЦСКА.

Самым результативным в составе гостей стал Кори Хиггинс - 24 очка, 18 баллов принес команде Уилл Клайберн, а еще 15 очков на счету Нандо де Коло. Таким образом, армейцы выходят в лидеры Евролиги.