Данные клиентской базы сети отелей Marriott стали доступны хакерам

Данные порядка 500 млн гостей из базы сети отелей Marriott International стали доступны неизвестным злоумышленникам.

Как передает BBC, хакерская атака коснулась компании Starwood, являющейся дочерней фирмой Mariott. Внутреннее расследование показало, что злоумышленники предприняли попытки взлома еще в 2014 году, которые продолжались до настоящего времени.

Пока точно неизвестно, какие именно данные были похищены, однако известно, что информация не менее 327 млн клиентов включала в себя имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, номера паспортов, даты рождения, данные о прибытии и отъезде, а также возможно, зашифрованные данные о банковской карте.

"Мы глубоко сожалеем об этом инциденте", - прокомментировали ситуацию в компании. Она также создала специальный веб-сайт, чтобы предоставлять пострадавшим клиентам дополнительную информацию.

На настоящий момент прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование деталей взлома, добавляет РИА Новости.