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30.11.2018 18:59
Рубрика: В мире

Данные клиентской базы сети отелей Marriott стали доступны хакерам

Данные порядка 500 млн гостей из базы сети отелей Marriott International стали доступны неизвестным злоумышленникам.

Фото: depositphotos.com
Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

Как передает BBC, хакерская атака коснулась компании Starwood, являющейся дочерней фирмой Mariott. Внутреннее расследование показало, что злоумышленники предприняли попытки взлома еще в 2014 году, которые продолжались до настоящего времени.

Пока точно неизвестно, какие именно данные были похищены, однако известно, что информация не менее 327 млн клиентов включала в себя имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, номера паспортов, даты рождения, данные о прибытии и отъезде, а также возможно, зашифрованные данные о банковской карте.

"Мы глубоко сожалеем об этом инциденте", - прокомментировали ситуацию в компании. Она также создала специальный веб-сайт, чтобы предоставлять пострадавшим клиентам дополнительную информацию.

На настоящий момент прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование деталей взлома, добавляет РИА Новости.

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