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30.11.2018 13:38
Рубрика: В мире

Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилету на G20

Текст: Максим Макарычев

Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит по прилету в Буэнос-Айрес на саммит G20 не встретил у трапа никто из представителей аргентинских властей, хотя по протоколу, это должна была сделать вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

Фото: AFP/ G20 PRESS OFFICE
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Однако она и сопровождающие ее лица, по ошибке сотрудников протокола, остались внутри помещения аэропорта в тот момент, когда хозяин Елисейского дворца вместе с "первой мадам" уже спускались по трапу самолета. Как сообщает francetvinfo.fr, единственным "встречающим", помимо французских дипломатов, оказался технический сотрудник аэропорта, ответственный за подачу трапа, который, по иронии судьбы, был одет в желтый жилет, как и участники набирающего во Франции протестного движения. При этом сам Макрон был крайне дружелюбен и источал улыбки. Пользователи соцсетей моментально отреагировали на это "совпадение".

Макрон пожал ему руку, затем уже на земле обменялся рукопожатиями с еще двумя служащими аэропорта, в том числе одним, также одетым в желтый жилет, сел в поджидавший его автомобиль французского посольства и собирался уехать в гостиницу. Однако в этот момент к ковровой дорожке подошли аргентинские официальные лица во главе с вице-президентом страны Габриэлой Микетти. "Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент Макрон - уже садится в автомобиль", - пояснила Микетти журналистам. Макрон вышел из машины, поприветствовал аргентинских чиновников и только после этого уехал в гостиницу.

В мире Европа Франция
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