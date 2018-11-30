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Девушка рассказала о самом мрачном свидании в соцсетях

30.11.2018,  
13:38
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Британии поведала историю о своем худшем знакомстве с молодым человеком. Информацией о произошедшем поделилась в Twitter ее подруга @itssraych.

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Девушка по имени Бриджит Джонс сообщила своей подруге через мессенджер, что познакомилась с парнем, который попросил ее надеть черное платье на свидание и пообещал сделать сюрприз. Они отправились куда-то на машине, а потом оказалось, что авто свернуло к крематорию.

Бриджит подумала, что молодой человек решил заправить машину бензином. Однако оказалось, что он просто хотел, чтобы кто-то пошел с ним на похороны его бабушки. Девушка не смогла просто уехать с церемонии на такси и она осталась, а затем парень подвез ее домой.

Оказалось, что мужчина расстался со своей предыдущей возлюбленной несколько недель назад и пригласил Бриджит, чтобы "заполнить пустоту".

Пост быстро разлетелся по Сети. Запись набрала почти 30 тысяч лайков и около 5 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их впечатлила история о мрачном свидании. 

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