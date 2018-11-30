Для борьбы с контрафактом рынку нужен регуляторный инструмент

Все последние годы экспорт отечественных строительных материалов растет. Сегодня их качество не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам может даже превышать их, поэтому потенциал российских компаний в этом направлении оценивается высоко.

К примеру, высокой конкурентоспособностью на зарубежных рынках отличаются теплоизоляционные материалы и конструкции с теплоизоляцией российского производства. Они сегодня являются одним из лидирующих сегментов в росте экспорта. Потребитель также ценит высокое качество кровельных материалов, радиаторов отопления и других продуктов.

Курс отечественной экономики на локализацию зарубежных компаний в России, с одной стороны, отобрал у российских производителей часть рынка. Но, с другой стороны, эти компании создают высококонкурентную среду, заставляя отечественные предприятия развиваться, разрабатывать и внедрять инновационные технологии и поддерживать качество российской продукции на высоком уровне, что позволяет им конкурировать, в том числе, и на мировых рынках.

Однако в целом экспортный потенциал строительной продукции пока реализуется слабо, имеется дисбаланс между экспортом и импортом. Так, по разным данным, Россия экспортирует в среднем около 12 процентов производимых строительных материалов, а доля импорта составляет около 15 процентов. Эта диспропорция имеет не только ценовые, но и регуляторные причины.

К сожалению, на рынке строительных материалов велика доля фальсифицированной и контрафактной продукции. В некоторых регионах этот показатель достигает 60-70 процентов, что абсолютно неприемлемо. И во многом причина заключается в отсутствии единого регуляторного инструмента, который позволял бы контролировать деятельность производителей строительных материалов, подтверждать их качество, существенные свойства и характеристики.

Правда, в последнее время наметилась позитивная тенденция - в отношении некоторых видов строительной продукции вводится обязательное подтверждение соответствия в виде декларирования или сертифицирования. Однако это не решает проблему полностью, поскольку не охватывает весь рынок. Поэтому недобросовестные производители продолжают поставлять фальсифицированную и контрафактную продукцию, и это сказывается не только на внутреннем рынке, но и подрывает доверие к российским производителям на рынках внешних. Наша ассоциация считает, что решить эту проблему можно, приняв национальный или межгосударственный технический регламент. Он мог бы стать тем самым инструментом, который позволил бы отрегулировать отрасль и убрать с рынка недобросовестных производителей.

Наметилась позитивная тенденция: в отношении некоторых видов строительной продукции вводится обязательное подтверждение соответствия в виде сертифицирования

Еще одна проблема, требующая безотлагательного решения, - это оборот сертификатов добровольного подтверждения соответствия, выданных с нарушениями порядка проведения сертификации. Сегодня некоторые сертификаты могут быть выданы органами по сертификации, которые не имеют компетенций в этой области (аккредитации кодов деятельности на проверяемую продукцию), или организациями, которые уже прекратили свою деятельность.

Если же говорить о ценовой составляющей, то здесь производителям необходима поддержка государства. Для выхода на внешние рынки экспортерам нужно подтверждать качество своей продукции, получать соответствующие сертификаты, стоимость которых может достигать 10 тысяч долларов, что для многих мелких производителей недостижимо. Дополнительные издержки приносят валютные риски, более сложные контракты, усложняют логистику, прохождение экспортных процедур и т.д. Поэтому в нашей отрасли выполнить указ президента, в котором поставлена задача по увеличению несырьевого экспорта практически в два раза к 2024 году, будет непросто.

Нас радует, что первые шаги для поддержания российских компаний при выходе на зарубежные рынки и улучшения инвестиционного климата государством уже предпринимаются. Так, по линии Минпромторга России действует ряд мер, которые подразумевают частичное субсидирование затрат предприятий на сертификацию продукции за рубежом. При этом помимо государственных банков производители могут также воспользоваться поддержкой Внешэкономбанка, Российского экспортного центра и ряда других организаций: это субсидирование затрат на сертификацию продукции, компенсация логистических издержек, страхование и финансирование экспортных контрактов, кредитная поддержка бизнеса и т.д.

Как одно из крупнейших профессиональных объединений, Ассоциация НОПСМ также принимает активное участие в поддержке российских производителей. Совместно со Школой экспорта РЭЦ мы провели обучающие курсы, на которых знакомили производителей стройматериалов с финансовыми и нефинансовыми инструментами центра, которыми могут воспользоваться экспортеры. Мы также сотрудничаем с другими крупными организациями, которые занимаются государственной поддержкой, включая Фонд развития промышленности, ВЭБ и др. В рамках партнерства мы создаем для производителей систему "одного окна", через которую они могут воспользоваться этими мерами.