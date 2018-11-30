Дзюба провел тренировку с бойцом UFC

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба продолжает удивлять своих поклонников стремлением к необычным для него видам спорта. Не так давно он предстал перед фанатами в хоккейной форме, а теперь он провел боксерскую тренировку.

Примечательно, что спарринг-партнером футболиста стал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков. В рамках тренировки он держал "лапы", по которым Артем наносил удары.

В своем Instagram Волков опубликовал совместное фото с Дзюбой. А в другом аккаунте появилось видео тренировки, при этом в комментариях Артему было предложено продолжать удивлять общественность и в следующий раз заняться фигурным катанием.