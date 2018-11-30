Дзюба провел тренировку с бойцом UFC

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба продолжает удивлять своих поклонников стремлением к необычным для него видам спорта. Не так давно он предстал перед фанатами в хоккейной форме, а теперь он провел боксерскую тренировку.
Примечательно, что спарринг-партнером футболиста стал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков. В рамках тренировки он держал "лапы", по которым Артем наносил удары.
В своем Instagram Волков опубликовал совместное фото с Дзюбой. А в другом аккаунте появилось видео тренировки, при этом в комментариях Артему было предложено продолжать удивлять общественность и в следующий раз заняться фигурным катанием.
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После того как я побывал на игре команды @zenit_spb , потренировались с @artem.dzyuba ! Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале мма, Артем чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле? #reebokrussia #reebokcombat #strelateam #strelapromotion #ufcrussia
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Отметьте Артёма умоляю💕 Артём хочу сказать пару слов Я очень давно смотрю и бокс и тд, отец приучил🙈 Я и сама занималась боксом😂 @artem.dzyuba мне очень приятно видеть тебя, когда твой кумир пробует что то новое, и то что нравится тебе. Ты огромный молодец, благодарю тебя за всё😂🙈 Мы тебя очень любим💕💕💕 И ждём пока ты попробуешь не только, лыжи, бокс, футбол, хоккей и теннис 😂😂😂 Спасибо @artem.dzyuba artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba @artem.dzyuba #победа #молодцы #дзюбалучший #футбол #football #футболжив #чм2018 #акинфеев #взаимныелайки #сборнаяроссиипофутболу #лайкиинстаграм #золотаяногаакинфеева #лучшийвратарь #лайкизалайки #footballrussial #футбол2018 #лайкивзаимно #ногабога #золотаянога #fifa #like4likes #likeforfollow #like4likeback #likeforlikes #follow4likes #likeme #followmeto #follow