В целом в течение года поставки колебались то в ту, то в другую сторону.
Министерство промышленности и торговли ожидает роста производства автомобилей в России в нынешнем году на 14,4 процентов, до 1,75 миллионов штук. Вероятно, Минпромторг в своих ожиданиях роста выпуска рассчитывает именно на увеличение экспорта.
Согласно данным агентства "Автостат", самым экспортируемым из России автомобилем стал внедорожник LADA 4x4. Далее идет семейство LADA Vesta. С начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах - Тунисе и Чили.
По итогам 9 месяцев 2018 года LADA заняла второе место по продажам в Республике Беларусь. Здесь дилерская сеть марки развивалась наиболее активно: с начала 2018 года состоялись открытия уже 6 новых дилерских центров в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно. В Узбекистане за первые 9 месяцев 2018 года начали работу 3 новых дилерских центра LADA - в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.
По итогам 9 месяцев 2018 года LADA снова вернула себе первое место по продажам в Республике Казахстан с долей рынка 22,9 процента. При этом рост составил 5,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Третье место по экспорту занимает Volkswagen Polo.
Если рассматривать основные направления экспорта, то здесь лидирует Латвия - пятая часть российского экспорта приходится на эту страну. На второй строчке рейтинга находится Украина, а замыкает тройку лидеров Азербайджан.
Как отмечают эксперты аналитического агентства "Автостат", отмеченное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода. Тогда лидером был кроссовер Skoda Yeti (6,1 тысяча штук), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Его продажи составляли 60 процентов. Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но для удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.
Знаменитый УАЗ в рейтинге экспорта не занимает высоких строчек. Однако интерес к нему проявляют и в Европе. Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит производства от Министерства инфраструктуры и транспорта Италии и получил одобрение типа транспортного средства на партию УАЗ Пикап, что позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны Евросоюза без ограничений по количеству машин.
В ходе аудита завода представители сертификационных органов проверили системы контроля качества и производственных процессов, позволяющих обеспечить соответствие выпускаемой продукции требованиям стран Евросоюза. Данная проверка является необходимым этапом сертификации для товаров, импортируемых на территорию Италии.
Отметим, что Ульяновский автомобильный завод связывают с Италией давние партнерские отношения. Первые поставки автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-450 были организованы еще в 60-е годы. А в 1978 году УАЗ-469 стал обладателем "Серебряного домкрата" - первого приза чемпионата Италии по автокроссу в Сан-Ремо. Автомобили УАЗ и по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. Внедорожники из Ульяновска также используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные горные селения.