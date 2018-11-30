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30.11.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Едут не торопясь

Продажи за рубеж медленно, но растут
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев этого года вырос всего на 3,7 процента, до 66 тысяч штук, грузовых - на 4,8 процента до 9,6 тысячи, сообщила ФТС. При этом в стоимостном выражении экспорт легковых машин снизился на 10,7 процента, до 910,1 миллиона долларов, а грузовых вырос на 20,1 процента, до 226,7 миллиона долларов.
По прогнозам министерства промышленности и торговли рост производства автомобилей в России по итогам 2018 года может составить 14.4 процента или 1.75 миллиона штук. Фото: Сергей Куксин По прогнозам министерства промышленности и торговли рост производства автомобилей в России по итогам 2018 года может составить 14.4 процента или 1.75 миллиона штук. Фото: Сергей Куксин
По прогнозам министерства промышленности и торговли рост производства автомобилей в России по итогам 2018 года может составить 14.4 процента или 1.75 миллиона штук. Фото: Сергей Куксин

В целом в течение года поставки колебались то в ту, то в другую сторону.

Министерство промышленности и торговли ожидает роста производства автомобилей в России в нынешнем году на 14,4 процентов, до 1,75 миллионов штук. Вероятно, Минпромторг в своих ожиданиях роста выпуска рассчитывает именно на увеличение экспорта.

Согласно данным агентства "Автостат", самым экспортируемым из России автомобилем стал внедорожник LADA 4x4. Далее идет семейство LADA Vesta. С начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах - Тунисе и Чили.

Фото: depositphotos.com
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По итогам 9 месяцев 2018 года LADA заняла второе место по продажам в Республике Беларусь. Здесь дилерская сеть марки развивалась наиболее активно: с начала 2018 года состоялись открытия уже 6 новых дилерских центров в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно. В Узбекистане за первые 9 месяцев 2018 года начали работу 3 новых дилерских центра LADA - в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.

По итогам 9 месяцев 2018 года LADA снова вернула себе первое место по продажам в Республике Казахстан с долей рынка 22,9 процента. При этом рост составил 5,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье место по экспорту занимает Volkswagen Polo.

Если рассматривать основные направления экспорта, то здесь лидирует Латвия - пятая часть российского экспорта приходится на эту страну. На второй строчке рейтинга находится Украина, а замыкает тройку лидеров Азербайджан.

Автомобили УАЗ и по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. Их используют для георазведки, доставки воды в горные селения и не только

Как отмечают эксперты аналитического агентства "Автостат", отмеченное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода. Тогда лидером был кроссовер Skoda Yeti (6,1 тысяча штук), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Его продажи составляли 60 процентов. Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но для удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.

Среди основных направлений экспорта автомобилей лидирует Латвия. На второй строчке рейтинга находится Украина, тройку лидеров замыкает Азербайджан

Знаменитый УАЗ в рейтинге экспорта не занимает высоких строчек. Однако интерес к нему проявляют и в Европе. Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит производства от Министерства инфраструктуры и транспорта Италии и получил одобрение типа транспортного средства на партию УАЗ Пикап, что позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны Евросоюза без ограничений по количеству машин.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В ходе аудита завода представители сертификационных органов проверили системы контроля качества и производственных процессов, позволяющих обеспечить соответствие выпускаемой продукции требованиям стран Евросоюза. Данная проверка является необходимым этапом сертификации для товаров, импортируемых на территорию Италии.

Отметим, что Ульяновский автомобильный завод связывают с Италией давние партнерские отношения. Первые поставки автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-450 были организованы еще в 60-е годы. А в 1978 году УАЗ-469 стал обладателем "Серебряного домкрата" - первого приза чемпионата Италии по автокроссу в Сан-Ремо. Автомобили УАЗ и по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. Внедорожники из Ульяновска также используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные горные селения.

Экономика ВЭД
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