ЕС впервые в истории выдал Китаю беглого чиновника

Болгария впервые в истории Евросоюза экстрадировала в Китай бывшего госслужащего, подозреваемого на родине в коррупции.

В заявлении государственного комитета по надзору КНР указано, что экстрадированным лицом является Яо Цзиньйи. В 2005 году он бежал из страны после подозрений в злоупотреблении служебным положением и коррупции. В октябре 2018 года Яо Цзиньйи был задержан в Болгарии после соответствующего запроса Пекина в адрес Интерпола.

Широкомасштабная кампания по борьбе с коррупцией, развернутая президентом КНР Си Цзиньпином, предполагает возвращение в страну подозреваемых в коррупции чиновников. Зачастую преградой для осуществления экстрадиции становится нежелание взаимодействовать на этом направлении таких государств, как США, Канада и Австралия, где проживают многие из числа беглецов.