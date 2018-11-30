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30.11.2018 13:14
Рубрика: Экономика

"ЕвроХим" признан мировым лидером в области промышленной безопасности

Текст: Алексей Иванов
Компания "ЕвроХим" удостоена золотой медали Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

IFA уделяет большое внимание продвижению культуры высоких стандартов в работе участников отрасли и выделяет четыре ключевых направления. Это техника безопасности и информированность о ней работников, экологические показатели, а также энергосбережение и сокращение выбросов углекислого газа. Компаниям рекомендуется в постоянном режиме оценивать собственную эффективность по этим направлениям и принимать соответствующие меры. Те, кто справляется с этой задачей наиболее успешно, награждаются золотой медалью IFA SHE Excellence.

- Целенаправленная работа "ЕвроХима" в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды служит примером для всей международной отрасли производителей удобрений, - отметил президент IFA Ракеш Капур. - Мы гордимся тем, что "ЕвроХим" входит в нашу ассоциацию и считаем российскую компанию своего рода маяком в этой области.

Золотая медаль IFA SHE Excellence была вручена главе профильного департамента "ЕвроХима" Егору Юркину. Это произошло в Пекине в рамках Стратегического форума IFA, который является этапом Генеральной ассамблеи ассоциации. По словам топ-менеджера, достижение устойчивого роста - это важнейший показатель успеха, наряду с эффективным управлением персоналом, безопасностью, рациональным использованием природных ресурсов и вовлечением в работу заинтересованных сторон.

- Для нас большая честь получить признание Международной ассоциации производителей удобрений, - отметил Егор Юркин.

Справка "РГ"

"ЕвроХим"- один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность группы включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Предприятия компании расположены в Европе, Азии и странах СНГ, а штат сотрудников насчитывает более 26 000 человек.

Экономика Отрасли Промышленность
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