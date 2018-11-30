Финалисты Кубка Либертадорес выступили против матча в Мадриде

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" после беспорядков в Буэнос-Айресе было решено перенести в Мадрид. Казалось бы, вопрос проведения игры закрыт, однако возникли новые сложности: оба клуба отказываются играть в испанской столице.

Как сообщают мировые информационные агентства, "Бока" намерена добиться дисквалификации соперника, поскольку именно фанаты "Ривера" учинили беспорядки, забросав камнями автобус с футболистами "Хуниорс", в результате чего несколько игроков пострадали. Иными словами, "Бока" протестует не против именно переноса в Мадрид, а против необходимости играть этот матч в принципе.

Несколько туманнее мотивация "Ривер Плейта" - клуб также опротестовал решение играть в Испании. Однако чем это аргументируется, пока неясно. Так или иначе, финал оказался под угрозой срыва.

Впрочем, не только команды негативно восприняли эту ситуацию. Многие возмутились фактом переноса встречи на другой континент. В частности, легендарный аргентинский футболист и чуть менее легендарный тренер Диего Марадона отреагировал гневно: "Какого черта?!" Он заявил, что ошарашен ситуацией, когда хотел бы привести семью на игру, а теперь не имеет такой возможности.