Футболиста "ПСЖ" ограбили на 600 тысяч евро

В неприятную историю попал полузащитник французского "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Пока он находился в расположении команды, его дом был ограблен.

Как сообщает Franceinfo, преступление произошло аккурат во время матча парижан в Лиге чемпионов с "Ливерпулем" - эта игра закончилась победой "ПСЖ" 2:1. Шупо-Мотинг начал матч на скамейке запасных и на 65-й минуте вышел на замену вместо Эдинсона Кавани.

По данным источника, ущерб оценивается в 600 тысяч евро, при этом две трети от этой суммы пришлось на драгоценности. Полиция начала расследование, делом занимается парижский отдел по борьбе с бандитизмом.