Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн

В госдепартаменте США утвердили возможность приобретения польской стороной 20 американских ракетно-артиллерийских систем. Их стоимость оценивается в 655 миллионов долларов.

"Госдепартамент разрешил возможность продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и соответствующего оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", - отметили в Агентстве военного сотрудничества американского министерства обороны. Теперь предполагаемую сделку должен одобрить конгресс США.

Как ожидается, организацию поставок будет осуществлять военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.