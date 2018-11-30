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30.11.2018 17:12
Рубрика: Спорт

Исполком МОК заморозил планы по боксу на Олимпиаду-2020

Текст: Данила Жиляев

Вопрос проведения боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио обострился. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заморозил планы по боксу на предстоящей летней Олимпиаде.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Такое решение принято в связи с расследованием в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA). МОК имеет вопросы по деятельности организации, касающейся финансов и управления, а также этики.

Помимо этого, МОК приостановил финансирование AIBA, а также не будет заниматься реализацией билетов и утверждением тестовых мероприятий и корректировкой графика соревнований. В свою очередь, AIBA не будет иметь права использовать в коммерческих целях олимпийскую символику и объекты.

Позиция исполкома МОК ожидаемо вызвала критическую реакцию в боксерском сообществе. В частности, Всемирный боксерский совет (WBC) выступил за то, чтобы этот вид спорта остался в олимпийской программе.

Фото: Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports
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"WBC от имени всего мирового боксерского сообщества обращается к МОК с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Это был один из основополагающих олимпийских видов спорта, а с 1904 года он вошел в современную программу Олимпиад, - сказано в заявлении. - В мире бокса уверены, что МОК и AIBA решат все сложности, которые ставят под угрозу продолжение боксерских соревнований на Играх. Любительский бокс - основа этого великого спорта, который позволяет молодым ребятам реализовывать свою мечту, выигрывать Олимпийские игры и приносить славу своей стране. WBC на 56-й ежегодной конвенции в Киеве подписал прокламацию, выражая голоса миллионов со всего мира: "Да - боксу на Олимпийских играх".

Спорт Бокс Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада-2020
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