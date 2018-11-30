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30.11.2018 06:50
Рубрика: В мире

Межкорейский экспресс

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня специалисты Южной и Северной Кореи начали процедуру изучения состояния железных дорог КНДР. В ходе этой беспрецедентной акции в течение 18 дней эксперты двух стран вместе на поезде проедут в общей сложности 2600 км, посетив почти всю Северную Корею. После этого станет ясно, какие работы необходимо провести для модернизации полотна. Высока вероятность, что до конца текущего года состоится церемония соединения железных дорог Юга и Севера.
Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool
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Сегодня в 6:40 утра с главного Сеульского вокзала отправился необычный поезд, на вагонах которого значился совсем еще недавно совершенно немыслимый маршрут "Сеул - Синыйчжу". Учитывая, что пункт назначения - город на границе КНДР и Китая, это означает, что состав проследует через всю Северную Корею вплоть до последней станции на границе с КНР. Поэтому понятно, почему отправление этого состава прибыло "благословлять" большое количество чиновников и журналистов Южной Кореи.

Таким образом официально стартовала процедура изучения железных дорог Северной Кореи, договоренность о чем была закреплена в "Пхеньянской декларации", подписанной 19 сентября этого года в столице КНДР лидерами Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

Состав затем проследовал до пограничной южнокорейской станции Торасан, где прошла уже формальная торжественная церемония, на которой присутствовали министр объединения Республики Корея Чо Мён Гю и министр земельных ресурсов и транспорта РК Ким Хён Ми. После небольшой речи состав отправился дальше в сторону демилитаризованной зоны (ДМЗ), зайдя на северокорейскую территорию.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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После этого южнокорейский локомотив вернулся обратно, а шесть вагонов с членами южнокорейской делегации повел уже локомотив северян. При этом к южанам присоединились северокорейские коллеги-железнодорожники и официальные лица.

Если говорить про технические подробности этой акции, то со стороны Юга делегация состоит из 28 человек, которые будут заниматься изучением состояния железных дорог КНДР. Примерно столько же будет представителей Северной Кореи.

По трассам КНДР пройдут в общей сложности шесть вагонов из Южной Кореи, среди которых цистерна с 55 тысячами литров дизельного топлива, необходимого для обеспечения бесперебойного движения состава, вагон-генератор, вагон с сидячими местами на 72 места, спальный купейный вагон на 28 мест, где будут жить южнокорейцы, вагон-ресторан, где также возможно проведение и совещаний, и грузовой вагон с оборудованием и прочими вещами, необходимыми для исследования.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Схема железных дорог КНДР, если говорить очень грубо, напоминает огромную букву "Н", где вертикальные линии - это главные железнодорожные артерии страны: "Кёнысон" или западная, идущая от ДМЗ до Синыйчжу, и "Тонхэсон" или восточная, идущая вдоль всего восточного побережья КНДР. Между ними - горизонтальная соединительная ветка ("Пхёлласон").

Специалисты Юга и Севера изучат практически все основные железнодорожные трассы, включая 400 км "западной" и 800 км "восточной". В связи с необходимостью возвращаться обратно, в общей сложности они проедут по КНДР 2600 км.

Если говорить в деталях, то сегодня началось движение по "западной части", точный маршрут которой по КНДР является следующим: станция Пханмун (приграничная) - Кэсон - Пхеньян - Синыйчжу. Всего примерно 400 км. Это займет всего шесть дней - с 30 ноября по 5 декабря.

Фото: Министерство обороны Республики Корея
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Затем состав вернется из Синыйчжу в Пхеньян и поедет уже с запада на восток КНДР (линия "Пхёлла"), вплоть до станции Ковон, выйдя уже на "восточную" ветку. С 8 декабря стартует изучение этой части железной дороги.

Сначала специалисты исследуют южный отрезок восточной ветки, пройдя через город Вонсан, станцию Анбён до станции "горы Кымган", немного не дойдя до границы с Южной Кореи, а потом развернутся и пойдут вдоль побережья обратно - на север, проследуя снова до Вонсана, Ковона и далее через город Хамхын, станцию Кильчжу, город Рачжин и выйдя вновь на границу на станцию Туманган.

Отметим, что в этот раз состав дойдет вплоть до границы с Россией, проехав и по участку полотна, который был восстановлен РФ в рамках действующего сейчас совместного российско-северокорейского логистического проекта "Хасан-Раджин".

Станция Туманган станет последней точкой, после чего южане уже поедут обратно - вплоть до Ковона, а затем через Пхеньян, Кэсон и станцию Пханмун вернутся на родину. Изучение "восточной ветки" продлится десять дней - с 8 по 17 декабря. Таким образом, общая продолжительность акции по изучению дорог КНДР - 18 дней при протяженности 2600 км.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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По итогам поездки будут получены данные, которые позволят сделать вывод, какие именно работы необходимо сделать для модернизации железных дорог КНДР и во сколько это обойдется в перспективе, когда дело дойдет до реального объединения железнодорожных транспортных артерий Юга и Севера и их использования для перевозки грузов через Россию и Китай до Европы. Эксперты расходятся в оценках, но в целом доминирует точка зрения, что восстановление железнодорожной сети Севера потребует как минимум несколько миллиардов долларов.

Но про это говорить уже будут позже, когда договорятся об отмене международных санкций, которые пока блокируют подобное сотрудничество с Северной Кореей. Даже для прохождения сегодняшнего состава Сеул провел немалую работу, убеждая США согласиться "временно" отменить санкции конкретно для этого поезда и 55 тысяч литров дизельного топлива состава, так как все это формально нарушает международные запреты.

Напомним, что США уже показали "зубы", когда три месяцы назад не пропустили этот же состав. Южнокорейский поезд для изучения железных дорог КНДР должен был пройти по Северной Корее еще в августе, но возглавляемое США командование войск ООН в Корее, контролирующее южнокорейскую часть ДМЗ, тогда запретило проход состава, придравшись к незначительной формальности. Теперь же все удалось урегулировать заранее, по сути поставив весь процесс межкорейского сотрудничества под контроль Вашингтона.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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В любом случае сегодняшнее событие имеет большое не только практическое, но и историческое значение. После десятилетнего перерыва возобновилось сообщение (пусть и символическое) между железными дорогами Юга и Севера. Одноко вплоть до 2008 года движение осуществлялось лишь между приграничными станциями. Теперь же впервые в истории южнокорейцы проедут по всем железным дорогам КНДР.

Следует учитывать, что на этот вид транспорта в КНДР завязаны основные перевозки, включая военные и стратегические. Это означает, что южнокорейцы через 18 дней получат сведения, которые позволят им хорошо представлять, сколько и как быстро КНДР сможет перебросить войск в случае войны. Готовность Пхеньяна раскрыть подобную информацию Южной Корее - знак большого доверия и признак межкорейского сближения. Параллельно Юг и Север вчера официально завершили процесс разминирования ДМЗ и уничтожения11 блок-постов на границе, договорившись полностью ликвидировать укрепления с обеих сторон в ближайшем будущем.

Ожидается, что уже до конца этого года Юг и Север смогут провести еще одну историческую церемонию, официально соединив железные дороги Республики Корея и КНДР.

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