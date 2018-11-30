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30.11.2018 07:54
Рубрика: Экономика

Кабмин увеличил базу для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Текст: Ольга Игнатова

С 1 января 2019 года устанавливаются новые предельные значения базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.

Фото: depositphotos.com
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В связи с ростом заработной платы предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2019 года в 1,061 раза и составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 865000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2019 г.

Предельная база на обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней зарплаты в РФ на 2019 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации на 2019 год в размере 2,1, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую один миллион 150 тысяч рублей нарастающим итогом с 1 января 2019 г.

Что это означает на практике?

Пока общий доход работника в 2019 году не превысит 1 150 000 рублей, работодатель ежемесячно отчисляет за него в Пенсионный фонд 22 процента от заработка. С выплат свыше 1 150 000 рублей взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются по тарифу 10 процентов.

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Что касается взносов в Фонд социального страхования, из которого идут выплаты в случае болезни и материнства, то до 865 000 рублей включительно общего дохода работника ежемесячные отчисление будут составлять 2,9 процента, а далее - ноль процентов.

Экономика Финансы Рынок страхования Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Социальные страховые взносы
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