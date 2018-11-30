Камерун лишен права впервые за 47 лет провести крупный футбольный турнир

Камерун лишили права провести в 2019 году крупный футбольный турнир - Кубок африканских наций. Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола, сообщает пресс-служба организации.

Камерун считается одним из самых стабильных государств Африки, напоминает ТАСС, но за последний год ситуация здесь обострилась. Это связано, в первую очередь, с сепаратистскими настроениями в западной, англоязычной части страны. Незаконные вооруженные формирования регулярно вступают в противостояния с правительственными войсками.

Турнир, в котором с 1957 года участвуют сильнейшие африканские сборные, должен состояться с 15 июня по 13 июля 2019 года. Странам, готовым оперативно организовать это состязание, необходимо подать заявки в конфедерацию до конца декабря. Любопытно, что именно национальная команда Камеруна является действующим обладателем Кубка. При этом в последний раз в этой стране турнир проходил 46 лет назад - в 1972 году.