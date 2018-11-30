Косачев прокомментировал резолюцию сената США по инциденту в Керченском проливе

Американский Сенат принял резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России в Керченском проливе. Несмотря на то, что у инцидента (как и в любой конфликтной ситуации) было две стороны и, значит, есть две точки зрения, сенаторы четко пошли по украинской логике. Да и не скрывают они этого - резолюция принята не в интересах урегулирования ситуации, а в поддержку Украины. То есть - очередной антироссийский выхлоп без предмета для потенциальной дискуссии, которых из Вашингтон за последнее время раздаётся немало, к тому же еще и без каких-либо созидательных, а не разрушительных последствий. Единственное, что в данном контексте как-то обсуждают - будут ли новые санкции против России.

Однако и тут надо принять как данность: масштаб и периодичность очередных американских репрессалий против нашей страны никак не привязаны к каким-либо фактам и событиям вне США и к поведению самой России. Источник и побудительные силы происходящего - исключительно в бурлении внутриполитических страстей в американской столице, а потому я бы не стал привязывать новый виток санкций к данному конкретному случаю.

Намного интереснее тот факт, что Дональд Трамп, обосновывая отказ во встрече с президентом России В.Путиным, сделал очень важное заявление. "Учитывая тот факт, что [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех сторон будет лучше отменить мою запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине", - написал Трамп.\

Но, поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, который Украина, США и их союзники по-прежнему считают украинским, то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину - ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским! И вот это уже тревожный сигнал для Киева, а не для Москвы.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.