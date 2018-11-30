Кто предлагает жителям Бреста билеты в открытый космос

Знакомство с предновогодними сюрпризами в Бресте вызывает желание перефразировать известную поговорку: чем дальше в лес, тем ближе дорога в космос. Семейный космический парк "Космодрайв" в центре тысячелетнего белорусского города, по утверждению властелинов галактического пространства, может на время стать неплохой альтернативой новогодним елкам и утренникам.

Оценить эту затею предложили репортеры БЕЛТА, на себе испытав около пятидесяти приключений увлекательного путешествия к звездам. Во-первых, здесь предлагают совершить познавательные прогулки в виртуальной реальности по МКС, а также можно испытать на себе и повышенную гравитацию на Юпитере.

Кроме того, любителей звездных приключений ожидают встречи с галактическими пришельцами и квесты по спасению Марса. Здесь можно, утверждает агентство, не только повеселиться и отдохнуть всей семьей, но и увлечь детей всех возрастов темой космоса. Превратить науку в волшебство, рассказать о гравитации и электричестве по-настоящему интересно - какое учебное или развлекательное заведение может предложить такую программу?

Уникальный космический парк развлечений прошел путь от идеи до масштабной интерактивной площадки для всей семьи менее, чем за год. За это время он успел побывать в десятках белорусских городов и собрал более 300 000 положительных отзывов.

Те, кто уже успел приобрести свой билет в "открытый космос", соглашаются, что "Космодрайв" не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

А главное, с пустыми руками со стартовой площадки космодрома никто не уйдет: измеряйте свой вес, рост и биопараметры, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос. Детям, увлекающимся творчеством, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта.