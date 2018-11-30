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30.11.2018 13:55
Рубрика: Общество

Кубок лучшему шахматисту мира вручил топ-менеджер "ФосАгро"

Текст: Лика Сергеева
28 ноября в Лондоне завершился матч за звание Чемпиона мира по шахматам 2018 года. Действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену бросил вызов молодой и талантливый претендент американец Фабиано Каруана.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

12 партий прошли в упорной борьбе и завершились ничейными результатами. Но на тай-брейке Карлсен вернулся, одержав серию побед в партиях с укороченным контролем времени. Норвежец остался шахматистом планеты №1. Кубок победителя ему вручил Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров "ФосАгро". Компания выступила партнером уже третьего матча за звание чемпиона мира по шахматам - первые два состоялись в Сочи в 2014 году и в Нью-Йорке -  в 2016-м.

Награждая победителя, Андрей Гурьев сказал: "Несмотря на рекордное число ничьих, матч был один из самых интересных в истории шахмат - между двумя равными и талантливыми молодыми гроссмейстерами. Уверен, что сотни миллионов людей со всего мира, которые следили за этим матчем и увлекательнейшим чемпионским циклом 2017-2018 годов в целом, будут с еще большим интересом вовлечены в шахматную орбиту. Для меня было честью лично поздравить победителя с заслуженной победой и вручить ему самую высокую награду - кубок чемпиона мира по шахматам. Мы возлагаем огромные надежды возлагаем на российских гроссмейстеров, российскую шахматную школу. В этом году в кандидатском турнире приняли участие сразу трое россиян - Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник. Считаю, мы можем с уверенностью смотреть в будущее и вместе работать над долгожданным возвращением шахматной короны в Россию. Наша компания, выступающая неизменным генеральным партнером Российской шахматной федерации вот уже 8 лет, продолжит поддерживать развитие шахматного спорта".

"ФосАгро" поддерживает шахматы не только как спорт высоких достижений, но и уделяет большое внимание развитию шахматных школ и клубов, помогает детям освоить азы этой великой интеллектуальной игры. В городах присутствия компании - Череповце, Кировске, Апатитах, Волхове и Балакове интерактивные шахматные классы открыты в школах, связанных с компанией шефскими связями и реализацией совместных образовательных и социальных проектов.

Общество
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