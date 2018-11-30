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30.11.2018 11:38
Рубрика: Спорт

Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Jeff Roberson
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Кучеров стал одним из героев матча с "Баффало" - его команда одержала победу со счетом 5:4, а россиянин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому успеху "Тампа" вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив как раз "Баффало", а также "Торонто" - обе эти команды имеют по 36 очков, а на счету "Тампы" стало 37 баллов.

Также Кучеров обновил личный рекорд по количеству очков, набранных за календарный месяц. В 15 играх он набрал 23 очка (5+18). Предыдущее достижение он установил в марте 2017 года, когда за 14 игр заработал 22 очка (12+10).

Что же касается "Баффало", нельзя не отметить, что команда, которая еще в прошлом сезоне и несколько лет до этого числилась в записных аутсайдерах, сейчас является одним из лидеров "регулярки". Их победная серия в нынешнем розыгрыше чемпионата насчитывала 10 матчей и прервалась как раз в игре против "молний".

 

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