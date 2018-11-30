Лидеры БРИКС приняли заявление по итогам встречи в Аргентине

Лидеры стран БРИКС по итогам встречи, прошедшей "на полях" саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, приняли заявление. Президент РФ Владимир Путин, а также главы Китая, Индии, Бразилии и ЮАР призвали к борьбе с протекционизмом и объединению для противодействия терроризму.

В своем заявлении лидеры обратились ко всем членам ВТО с призывом противостоять подобным действиям. Необходимо отменить меры дискриминационного и ограничительного характера, уверены главы государств.

В заявлении говорится о необходимости реформы ВТО при условии сохранения ее основных ценностей. Лидеры стран БРИКС, кроме того, призвали мировое сообщество к объединению ради борьбы с терроризмом. Также они подтвердили приверженность выполнению Парижского соглашения по климату.

На все эти темы в ходе своего выступления на этой встрече ранее высказался президент РФ Владимир Путин. Выступая перед коллегами по БРИКС, президент РФ заявил, что порочная практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция "разрывает ткань" мировой экономики. Он призвал БРИКС добиваться усиления своего влияния в МВФ, а также сделать более эффективным формат ВТО.

Урегулирование торговых споров, по его словам, должно проводиться в рамках этой организации исключительно путем диалога с подключением всех заинтересованных стран. Путин, кроме того, посвятил большую часть своей речи проблемам безопасности - сообщил о последствиях возможного отказа США от обязательств по Договору о РСМД, а также о последствиях "заигрывания" с террористами в геополитических целях.

Говоря о климатической теме, Путин заявил о важности формирования свода правил по реализации Парижского соглашения с учетом мнения всех сторон.