Новости

Netflix закрыл сериал "Сорвиголова" 12:46
Lucasfilm запускает детский сериал по "Звездным войнам" 12:35
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
"С рюмкой в руке": сестра Евгения Осина рассказала, как нашла его тело 10:42

Математики назвали 20 главных фильмов в истории человечества

Новости
    30.11.2018, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Кажр из фильма "Волшебник из Страны Оз" (1939). Фото: kinopoisk.ru
Кажр из фильма "Волшебник из Страны Оз" (1939). Фото: kinopoisk.ru

Два итальянских математика из Туринского университета, взяв за основу базу данных IMDb - крупнейшего тематического агрегатора, научным путем буквально вычислили двадцать наиболее влиятельных фильмов в истории индустрии.

Результаты исследования, подкрепленные множеством познавательных таблиц, графиков и формул, опубликованы Applied Network Science, и из них следует, что в лидерах - "Волшебник страны Оз", "Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда" и "Психо".

Как пояснили авторы, в своей работе они не обращали внимания на кассовые сборы фильмов и оценки критиков, поскольку на первую опцию может повлиять "неисчислимое количество нюансов", а второе всегда субъективно в той или иной степени. Поэтому математики создали алгоритм, который "вычленял" все ссылки и аллюзии - то есть как прямые, так и косвенные, "прозвучавшие" на ту или иную ленту в других картинах.

Соответственно, чем чаще фильм упомянут и процитирован другими сценаристами и режиссерами, тем сильнее его влияние.

Фото: kinopoisk.ru
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года

В итоге был "сплетен" огромный узел из обработанных данных по 47 тысячам кинокартин, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актеров. Показавший, что наиболее цитируемой и упоминаемой является сказка "Волшебник страны Оз" - экранизация книги Фрэнка Баума 1939 года, поставленная Виктором Флемингом.

За которой выстроились "Звездные Войны" Лукаса, "Психо"  Хичкока, "Кинг-Конг" 1933 года Купера, "Космическая одиссея" Кубрика, "Метрополис", "Гражданин Кейн", "Рождение нации", экранизация "Франкенштейна" 1931 года Джеймса Уэлла и "Белоснежка и семь гномов" 1937-го.

Отмечается, что главные фильмы в истории кино по мнению критиков в "чарте" тоже есть, но чуть удаленно от вершины. "Гражданин Кейн" Уэллса, как видимо, - седьмой, а "Броненосец Потемкин" Эйзенштейна - лишь двадцатый.

Плюс ученые вывели с помощью того же алгоритма списки наиболее влиятельных режиссеров, актеров и актрис. В первом случае тройка выглядит так: Хичкок, Спилберг, Брайан де Пальма. Во втором: Сэмюэл Л. Джексон, Клинт Иствуд, Том Круз. В третьем - Максвелл Лоис (мисс Манипенни из картин о Джеймсе Бонде), Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Морин О'Салливан (Джейн из "Тарзана" 1932 года, мать актрисы Мии Фэрроу).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 29.11.2018
Вышел трейлер экранизации "Семи пар нечистых" Вениамина Каверина 29.11.2018
Умерла сценарист "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Глория Кац 29.11.2018
Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки" 29.11.2018
⧣ Голливуд
Фото: Depositphotos
У экранизации игры Call of Duty появится сиквел 29.11.2018
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 29.11.2018
Sony снимет фильм про Женщину-паука 28.11.2018
⧣ СССР
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене 27.11.2018
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 26.11.2018
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 26.11.2018
⧣ рейтинги
Фото: Depositphotos
Forbes назвал самых богатых молодых звезд 28.11.2018
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года 28.11.2018
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 26.11.2018