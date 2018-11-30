Медведев поддержал идею разрешить тратить маткапитал на дома в СНТ

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает возможным выработать модель, чтобы семьи могли использовать материнский капитал для строительства жилья на участках в садовых товариществах.

В пятницу в рамках единого дня приема граждан партией "Единая Россия" ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев пообщался с населением в центральной общественной приемной в Москве. Многодетная мать Светлана Палкина попросила о возможности изменить действующее законодательство таким образом, чтобы семья могла использовать средства материнского капитала для решения жилищного вопроса, построив себе дом на участке в садовом товариществе. Сейчас закон это не допускает.

Вопрос пока не решен, признал глава правительства. Он заметил, что людям, которые давно живут в таких СНТ, воспринимают его как свое жилье и им все равно, какой у этих земель правовой статус. "Расширение возможности использования материнского капитала, в том числе на земельные участки, которые существуют в таких товариществах, вполне обосновано", - считает Медведев.

Палкина также попросила подумать о статусе многодетной семьи и принять соответствующий закон, который, как понял премьер-министр, объединил бы в себе все нормы, относящиеся к таким семьям, разбросанные по всему законодательству. "Давайте мы обсудим с законодателями, чтобы подготовить изменения, позволяющие собрать все постановления, касающиеся многодетных семей в одном нормативном акте", - сказал председатель правительства.