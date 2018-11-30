Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов

За последние несколько лет, после того, как Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в нашей стране в числе прочих мер по созданию доступной среды были приняты законодательные нормы и правила приспособления для нужд инвалидов занимаемых ими жилых помещений. На недавней встрече премьера Дмитрия Медведева с представителями общественных организаций, приуроченной к Международному Дню инвалидов (отмечается ежегодно 3 декабря), глава правительства выразил озабоченность, что эта работа выполняется слишком медленно.

Обследование в регионах квартир и домов, где живут инвалиды, продолжается. Как показали результаты таких проверок, 12 тысяч квартир оказались слишком неудобными: комиссии признали их подлежащими замене в связи с невозможностью проживания в них инвалидов. Однако, как рассказали главе правительства инвалиды, эта работа ведется очень медленно, в том числе из-за пробелов в жилищном законодательстве.

В результате Дмитрий Медведев поручил Минстрою России вместе с Минтрудом России и с региональными администрациями проанализировать, как выполняются нормы закона о приспособлении жилых помещений к нуждам и потребностям проживающих в них инвалидов. Более того, законодательство предусматривает, что, если квартиру нельзя реконструировать, инвалид имеет право получить другое, более приспособленное помещение. Как выполняется это право инвалидов, - тоже предстоит проверить в каждом регионе. Результаты ответственные министерства должны представить в Правительство РФ до 1 октября 2019 года.

Тем не менее за шесть лет, прошедшие после присоединения России к международным договоренностям, произошли значительные перемены к лучшему, отметили участники встречи. Положительные сдвиги в государственной политике в отношении людей с ограниченными возможностями были отмечены и при недавнем рассмотрении в ООН российского доклада о ходе исполнения этого акта.

В частности положительно оценена работа по выполнению государственной программы "Доступная среда". Сейчас уже более половины намеченных социальных и инфраструктурных объектов (57%) переустроены под потребности инвалидов, всего 36,6 тысяч. Почти в пять раз возросло число школ с инклюзивным обучением. Проводятся программы по трудоустройству инвалидов и конкурсы мастерства.

В то же время на встрече было высказано немало опасений по поводу дальнейшего выполнения программы. Дело в том, что с 2019 года региональные программы по формированию безбарьерной среды должны практически полностью финансироваться за счет региональных бюджетов, и некоторые регионы резко снизили объемы своих ассигнований на продолжение этой работы.

Дмитрий Медведев расценил такие действия региональных властей как нарушение законодательства и договоренностей, достигнутых при принятии программы, потому что федеральные субсидии тогда были предусмотрены в качестве стартовой поддержки, чтобы "раскрутить" эту работу в регионах. Премьер поручил губернаторам найти возможности для продолжения по переустройству объектов социальной инфраструктуры в соответствии с ранее установленными планами.