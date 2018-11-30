Новости

В Москве выбрали лучшие гостиницы и мероприятия под открытым небом 15:36
Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками 15:31
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ 15:15
Саратовские ученые оценивают эмоции человека по его речи 15:11
Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена 15:09
В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед 15:09
Путин потребовал пресечь хищения газа и нефти в Дагестане 15:07
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 15:05
Роскосмос пожаловался на санкции и демпинговые цены Илона Маска 14:57
В центре Керчи загорелся мебельный склад 14:57
ЦППК тестирует систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках 14:56
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши 14:52
Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов 14:49
В Ленобласти нашли тело до смерти избитого четырехлетнего мальчика 14:48
В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа 14:41
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 14:37
Солиста Большого театра не пустили на Украину 14:19
В Воронеже задержаны "телефонные банкиры", укравшие 5,5 млн рублей 14:19
Арестован бывший замгубернатора Курганской области 14:15
Рой Джонс-младший посетит ЧМ по боевому самбо в Дагестане 14:10
Главное преимущество новой российской бомбы "Дрель" назвали в США 14:02
В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети 13:54
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 13:54
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко 13:54
Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 14:49
Рубрика: Власть

Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов

Текст: Ирина Невинная

За последние несколько лет, после того, как Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в нашей стране в числе прочих мер по созданию доступной среды были приняты законодательные нормы и правила приспособления для нужд инвалидов занимаемых ими жилых помещений. На недавней встрече премьера Дмитрия Медведева с представителями общественных организаций, приуроченной к Международному Дню инвалидов (отмечается ежегодно 3 декабря), глава правительства выразил озабоченность, что эта работа выполняется слишком медленно.

Голикова: Услугу по адаптации инвалидов на рабочем месте введут с 2019 года

Обследование в регионах квартир и домов, где живут инвалиды, продолжается. Как показали результаты таких проверок, 12 тысяч квартир оказались слишком неудобными: комиссии признали их подлежащими замене в связи с невозможностью проживания в них инвалидов. Однако, как рассказали главе правительства инвалиды, эта работа ведется очень медленно, в том числе из-за пробелов в жилищном законодательстве.

В результате Дмитрий Медведев поручил Минстрою России вместе с Минтрудом России и с региональными администрациями проанализировать, как выполняются нормы закона о приспособлении жилых помещений к нуждам и потребностям проживающих в них инвалидов. Более того, законодательство предусматривает, что, если квартиру нельзя реконструировать, инвалид имеет право получить другое, более приспособленное помещение. Как выполняется это право инвалидов, - тоже предстоит проверить в каждом регионе. Результаты ответственные министерства должны представить в Правительство РФ до 1 октября 2019 года.

Тем не менее за шесть лет, прошедшие после присоединения России к международным договоренностям, произошли значительные перемены к лучшему, отметили участники встречи. Положительные сдвиги в государственной политике в отношении людей с ограниченными возможностями были отмечены и при недавнем рассмотрении в ООН российского доклада о ходе исполнения этого акта.

В частности положительно оценена работа по выполнению государственной программы "Доступная среда". Сейчас уже более половины намеченных социальных и инфраструктурных объектов (57%) переустроены под потребности инвалидов, всего 36,6 тысяч. Почти в пять раз возросло число школ с инклюзивным обучением. Проводятся программы по трудоустройству инвалидов и конкурсы мастерства.

Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
На создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей

В то же время на встрече было высказано немало опасений по поводу дальнейшего выполнения программы. Дело в том, что с 2019 года региональные программы по формированию безбарьерной среды должны практически полностью финансироваться за счет региональных бюджетов, и некоторые регионы резко снизили объемы своих ассигнований на продолжение этой работы.

Дмитрий Медведев расценил такие действия региональных властей как нарушение законодательства и договоренностей, достигнутых при принятии программы, потому что федеральные субсидии тогда были предусмотрены в качестве стартовой поддержки, чтобы "раскрутить" эту работу в регионах. Премьер поручил губернаторам найти возможности для продолжения по переустройству объектов социальной инфраструктуры в соответствии с ранее установленными планами.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине