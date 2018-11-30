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30.11.2018 15:48
Рубрика: Экономика

Металлургия ставит на корпоративные университеты

Текст: Елена Мационг
В Корпоративном университете Трубной металлургической компании рассказали, как можно организовать образование для 40 тысяч сотрудников, работающих в восьми странах мира.
Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК
Фото: Пресс-служба ТМК

Цифровой век диктует свои правила: в отдельных отраслях практически полное обновление знаний сегодня происходит всего за 5-7 лет. Не отстать в этом стремительном потоке может только тот, кто четко рассчитывает стратегию и тактику профессионального развития персонала.

Год назад Трубная металлургическая компания (ТМК), входящая в тройку лидеров мирового трубного бизнеса, открыла свой корпоративный университет. Его уникальность в том, что в нем одновременно могут проходить обучение тысячи сотрудников, работники всех площадок компании, включая зарубежные, - от стран Европы до США и ближневосточного Омана. Причем, образовательные программы разработаны таким образом, что осваивать современные технологии, повышать квалификацию и получать новый управленческий опыт могут все сотрудники всех специализаций большой компании - металлурги и электрики, финансисты и IT-специалисты, механики и топ-менеджеры.

 - Сегодня в ТМК работает около 40 тысяч сотрудников в восьми странах мира. Целый ряд задач по подготовке, обучению персонала, формированию управленческого резерва уже невозможно было решать в рамках отдельно взятых предприятий, - поясняет директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина. - Необходимо было объединение опыта и усилий всех подразделений ТМК для выполнения общекорпоративных задач. С этой целью мы и создали наш университет.

Уже первый год работы университета показал его эффективность. Как отмечают сотрудники ТМК, владение новейшими технологиями позволяет им быть востребованными при повсеместном переходе к цифровизации.

- Одна из основных задач ТМК2U - это поддержка перемен, обновления, развития передовых и инновационных идей, широкого применения проектных методов управления, трансформации на основе цифровых решений динамично развивающейся высокотехнологичной компании. Университет внедряет образовательную систему, благодаря которой сотрудники получают единые и актуальные знания вне зависимости от своих мест работы. Цифровизация образовательных процессов, оптимизация формирования кадрового резерва, работа со студентами и молодыми специалистами, укрепление HR-бренда ТМК - вот основные направления, по которым получены наиболее значимые результаты, - отмечает генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

Всего за год обучение в университете прошли 15 тысяч сотрудников компании, в том числе девять тысяч человек закончили электронные курсы. В подобный формат планируется перевести теоретическое обучение и по основным рабочим профессиям.

- ТМК2U призван поддерживать уровень компетенций сотрудников в течение всей работы в компании. Непрерывное образование необходимо при существующем развитии технологий, - говорит Елена Позолотина.

Как отмечают в ТМК, корпоративный университет не конкурент и не альтернатива вузовскому образованию, у него иные задачи.

- Сегодня система обучения в вузах сосредоточена на общих дисциплинах. Но сотрудника нужно подготовить для работы на сложном конкретном оборудовании, - поясняет Елена Позолотина. - Вузы и колледжи не должны давать узкие знания по всем имеющимся в мире видам оборудования и технологий. Эти знания сотрудник ТМК как раз и получает в нашем университете.

Показательно, что о потенциальных кадрах для компании в ТМК начинают задумываться еще в то время, когда будущие сотрудники сидят за партами в школке. В компании сформирована профориентационная программа, охватывающая все уровни образования от младшей школы до момента трудоустройства.

Кроме того, как отмечают в Корпоративном университете ТМК2U, в этом году, впервые прошел корпоративный конкурс по методологии WorldSkills. По его итогам шесть молодых специалистов получили право представлять ТМК в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Внедрение передовых форм образования было оценено экспертами, которые включили ТМК в число номинантов премии Steelie Awards в категории "Лучшие практики образования и тренировочных систем", вручение которой ежегодно проходит под эгидой WorldSteel Association.

- Мы рассчитываем, что вскоре мы получим выстроенную систему развития персонала, понятную и прозрачную для всех, и ощутим прирост компетенций сотрудников в работе. Наша электронная платформа Learning &Development_SOTA (Skills - навыки, Opportunities - возможности, Training - обучение, Achievements - достижения), запуск которой запланирован в следующем году, откроет новые возможности для обучения, развития и оценки компетенции работающих в ТМК. Она позволит сделать корпоративное образование еще доступнее, сотрет временные границы, объединит все дивизионы в единое профессиональное пространство, - поделилась с "Российской газетой" Елена Позолотина.

Экономика Бизнес
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