Протекторатное присутствие полностью исчерпало свой ресурс и лишь тормозит нормальное развитие Боснии и Герцеговины как суверенного независимого государства. Роль международного сообщества в боснийском урегулировании должна сводиться к содействию боснийцам в расширении конструктивной совместной повестки. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Убеждены, что успешное функционирование Боснии и Герцеговины возможно лишь при эффективном применении установленной Дейтонским соглашением сбалансированной системы сдержек и противовесов, ориентированной на самостоятельный, без вмешательств извне поиск консенсусных решений по всем актуальным вопросам, - подчеркнула она. - Полагаем, что роль международного сообщества в боснийском урегулировании должна сводиться к содействию боснийцам в расширении конструктивной совместной повестки. Такой подход в полной мере отвечает интересам народов БиГ, основополагающей задаче укрепления стабильности на Балканах".

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия - активный участник продвижения стабилизационного процесса в Боснии и Герцеговине, в том числе на площадках Совета Безопасности ООН и Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по БиГ.

"Неизменно придерживаемся линии на передачу боснийским сторонам всей полноты ответственности за ситуацию в стране, - отметила Захарова. - Неоднократно и на всех уровнях заявляли, что считаем давно назревшей необходимость скорейшего упразднения Аппарата Высокого представителя в БиГ. Исходим из того, что это протекторатное присутствие полностью исчерпало свой ресурс и лишь тормозит нормальное развитие Боснии и Герцеговины как суверенного независимого государства".

Мария Захарова обратила внимание и на то, что Российская Федерация последовательно выступает за соблюдение заложенных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года базовых принципов, заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечении широких полномочий образующих БиГ двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ), а также равноправия трех конституционных народов - бошняков, сербов и хорватов.

"Эти подходы в полной мере разделяют и все стороны в самой Боснии и Герцеговине, что было подтверждено ими в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сараево и Баня-Луку 21 сентября", - подчеркнул дипломат.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия БиГ 6 ноября утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября прошла торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Между тем в ноябре в интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.

"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".