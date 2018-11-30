МИД РФ ответил на призыв США не вмешиваться в расследование химатаки

Призывы министерства обороны США в адрес Москвы не вмешиваться в расследование химической атаки под сирийскими городом Алеппо абсурдны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее Пентагон предостерег Россию от фальсификации свидетельств химатаки под Алеппо.

"Это абсурдное предположение, - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства. - К сожалению, оно идет в русле многих других абсурдных заявлений наших американских коллег".

Как напомнила Захарова, в Москве заявляли, что ОЗХО "должна провести беспристрастное расследование". "Очевидно, что наши американские партнеры не следят за высказываниями российских официальных лиц", - отметила дипломат.

24 ноября боевики в зоне деэскалации в Идлибе обстреляли жилые районы Алеппо. Снаряды были наполнены отравляющим веществом, предположительно хлором. Как сообщили сирийские медики, свыше 70 человек было доставлено в больницу.