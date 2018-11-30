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30.11.2018 12:46
Рубрика: Власть

МИД РФ ответил на призыв США не вмешиваться в расследование химатаки

Призывы министерства обороны США в адрес Москвы не вмешиваться в расследование химической атаки под сирийскими городом Алеппо абсурдны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее Пентагон предостерег Россию от фальсификации свидетельств химатаки под Алеппо.

Фото: Минобороны РФ
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"Это абсурдное предположение, - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства. - К сожалению, оно идет в русле многих других абсурдных заявлений наших американских коллег".

Как напомнила Захарова, в Москве заявляли, что ОЗХО "должна провести беспристрастное расследование". "Очевидно, что наши американские партнеры не следят за высказываниями российских официальных лиц", - отметила дипломат.

24 ноября боевики в зоне деэскалации в Идлибе обстреляли жилые районы Алеппо. Снаряды были наполнены отравляющим веществом, предположительно хлором. Как сообщили сирийские медики, свыше 70 человек было доставлено в больницу.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии
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