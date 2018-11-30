МИД РФ: Порошенко прибегает к провокациям в надежде поднять рейтинг

Глава Украины Петр Порошенко рассчитывает на повышение своего рейтинга за счет организации провокаций и введения военного положения.

"Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко вполне очевиден, - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. - Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего электорального рейтинга, стремительно падающего".

Как отметила дипломат, проведение Порошенко политики, основанной на русофобских настроениях, является не чем иным, как "попыткой заработать очки".