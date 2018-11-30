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30.11.2018 12:25
Рубрика: Власть

Минобороны: Иностранные суда смогут пройти по СМП, только уведомив РФ

Текст: Иван Петров

Уже в следующем году Россия намерена изменить процедуру прохождения военных кораблей под иностранными флагами по Северному морскому пути (СМП). С 2019 года они смогут проходить там только после уведомления. Об этом 30 ноября на конференции по межведомственному взаимодействию сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
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По его словам, имеющийся правовой вакуум в вопросе использования Севморпути будет ликвидирован путем усовершенствования российского законодательства. Ее результатом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей по СМП. По планам эта работа будет завершена к началу навигации 2019 года.

Мизинцев уточнил, что рост представительства органов госвласти на международных переговорах по вопросам деятельности Военно-морского флота позволил увеличить количество заключенных договоров в этой области более чем в 3 раза.

Так, знаковой за отчетный период стала совместная работа с МИДом России, ФСБ и другими федеральными органами, обеспечившая заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

Фото: РИА Новости
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"Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств", - отметил начальник Национального центра управления обороной России.

Северный морской путь - это кратчайший морской маршрут между Европой и Восточной Азией, в частности, между европейской и дальневосточной частями России. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).

Власть Безопасность Правительство Минобороны
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