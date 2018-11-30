В России заработают пилотные проекты по борьбе с бедностью

Минтруд начал работать над новой потребительской корзиной, которая должна появиться в 2021 году, и над изменением стандартов отнесения к бедности.

Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта работа будет вестись для того, чтобы решить поставленную президентом страны задачу по снижению уровня бедности в России в два раза.

По словам министра, в восьми регионах страны будут запущены пилотные проекты, в рамках которых будут персонифицировано выделяться семьи с низкими доходами (ниже прожиточного минимума на человека), и для них будет выстраиваться траектория выхода из этой ситуации.

Пилотными регионами стали Приморский край, Липецкая, Томская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская области, республики Татарстан и Кабардино-Балкария. Положительный опыт, полученный в этих регионах, будет тиражироваться на всю страну.

Что касается потребительской корзины, Топилин отметил, что потребление населения должно расти, стандарты жизни будут меняться, а значит и наполнение корзины должно стать новым.