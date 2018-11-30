МО: Россия взаимодействует по сирийским вопросам с коллегами из США и Европы

Российские военные продолжают взаимодействие с коллегами из США и Европы по Сирии. Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями СМИ в Доме журналиста в Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

"Активный диалог идет по сирийской проблематике, предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности, по проблемам региональной и международной безопасности, военно-мемориальной работе. Проводятся плановые мероприятия в рамках реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями", - сказал он.

При этом российские военные активно развивают международные контакты в Азии и Латинской Америке. "На фоне определенной деградации военных связей в Европе за последние три года были подписаны соглашения о военном сотрудничестве с 20 государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америке, - сказал генерал Фомин. - "На сегодня имеем юридически обязывающие документы с 75 странами мира, что обеспечивает возможность продвижения российских интересов в регионах. Взаимодействие осуществляется по широкому спектру вопросов - от проведения совместных мероприятий боевой подготовки, обучения кадров и штабных переговоров до делегационного обмена".