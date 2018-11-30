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30.11.2018 22:40
Рубрика: В мире

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0

Текст: Максим Макарычев

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 потрясло южную Аляску в пятницу утром, буквально "встряхивая" здания в столице штата Анкоридже. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

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Власти США выпустили предупреждения о наступлении цунами в районах Кенай и Залива Кука. Согласно предварительным данным, опубликованным Геологической службой США, землетрясение произошло в 8:29 местного времени в 13 километрах от Анкориджа на глубине 31 километра, а за ним последовало не менее восьми афтершоков в течение нескольких минут. Подземные толчки ощущались в радиусе почти 650 километров от эпицентра.

Изображения в социальных сетях и на телевизионных каналах, отмечает CNN, показали сцены хаоса, в том числе школьников, укрывающихся под столами и отправляющих сообщения с телефонов, разрушенных дорог, предметов, падающих с полок продуктовых магазинов, разбитого стекла за пределами зданий.

Землетрясение разрушило один из главных мостов, ведущих в Анкоридж. В аэропорту этого города были приостановлены полеты, а сама воздушная гавань была закрыта на неопределенное время для оценки материального ущерба.

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"Землетрясение было достаточно сильным, предметы падали с полок, а по всему региону тряслись дома", - сообщается на сайте Anchorage Daily News, ведущей газеты на Аляске, в которой частично обрушился потолок.

Полиция Анкориджа заявила о причинении "серьезного ущерба городской инфраструктуре", и о повреждении "многих домов и зданий". Как отмечает Associated Press, в пострадавшем районе проживает около 510 тысяч человек. Южная Аляска входит в так называемое Тихоокеанское Кольцо Огня, геологически активный регион, который охватывает около 25 тысяч миль.

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