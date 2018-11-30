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30.11.2018 13:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Набор веса после диеты связали с высоким риском смерти

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Медицинского колледжа Сеульского национального университета выяснили, что частые качели, связанные с потерей веса в результате диеты и последующим набором килограммов, провоцируют в организме "метаболический шторм" и несут смертельную опасность.
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Исследователи пояснили, что примерно 80% людей, похудев, через какое-то время вновь набирают вес и, как правило, в результате становятся тяжелее, чем до диеты. Это происходит потому, что​​​ с потерей жира ​организм обычно уменьшает количество энергии, которая затрачивается на любую повседневную деятельность.

При этом у человека обостряется чувство голода. Комбинация из более низких затрат энергии и голода создает "метаболический шторм", то есть, идеальные условия для набора веса.

- Наше исследование демонстрирует, что постоянная потеря веса и его восстановление способствуют повышению риска преждевременной смерти, - говорит ведущий автор исследования профессор Хак Чанг.

Данные специалистов были получены в результате 16-летней работы с участием более 3600 добровольцев, передает Eurekalert.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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